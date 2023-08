GC23: Stalker 2 angespielt: Kurzausflug in die postnukleare Apokalypse

PC Xbox X PS5

Man darf am Xbox-Stand schon lange nicht mehr erwarten, dass jedes Spiel wenigsten auch auf der Xbox Series X oder S zu sehen ist. Nicht anders ist das bei Stalker 2 - Heart of Chornobyl, das ausnahmslos auf PC und auch nur mit Maus und Tastatur auf der Gamescom 2023 spielbar ist. Aus welchem Teil der Kampagne die spielbare Szene entlehnt ist, weiß ich nicht. Mein Held liegt jedenfalls gerade am Boden und kann sich gerade noch so vor einem beisswütigen Hund retten, der dermaßen ausgehundert ist, dass notfalls auch “Mensch” auf dem Speiseplan steht. Es geht hier aber um etwas anderes, nämlich seltsame Anomalien, die ein bisschen so wie Hitzeflimmern die Konturen der Umgebung verzerren. Die offenkundig nicht ganz fehlerfrei dargestellten Anomalien haben aber noch eine andere Eigenschaften. Zurückgestoßen landet unser Hundeangreifer in dem Teil und wird wie in einem Häcksler zerkleinert. Da wird der beste Freund des Menschen zum Smoothie.



Aber ein anderer Stalker hat uns, der nun von Anomalien umzingelt ist, entdeckt und wirft mir einen kleinen Metallbolzen zu. Ich soll das Teil in die Anomalie werfen und dann rennen, als ob es um mein Leben ginge. Gesagt, nicht getan, denn ich renne einfach hinein und entkomme mit einem Druck auf die Sprinttaste. Gut, das funktioniert im finalen Spiel sicherlich nicht, sondern ist für Messebesucher wie mich gedacht, die mal eben diesen Hinweis in den Wind schlagen.



Da meine Zeit begrenzt ist, quatsche ich nicht lange mit dem Fremden, sondern bewege mich einfach weiter zu einigen der von den Entwicklern auf der Karte markierten Punkten. Dabei treffe ich verfallene Hütten mit verottenden Trucks aus der Sowjetzeit und andere Stalker. Einer davon kann auch mit mir handeln, sobald er, in diesem Fall mit meiner tatkräftigen Hilfe, ein paar weitere Hunde losgeworden ist. Ich spreche ein paar Takte mit ihm, aber dann habe ich keine Lust mehr. Schiesse ihn über den Haufen und nehme alles mit, was ich in seinem Inventar finde. Mehr Munition, ein paar Bandagen, um offene Wunden zu behandeln oder auch eine Stimulanzie, die ich mir spritzen kann, wenn meine TP-Leiste zu sehr gelitten hat.



Gelegenheit, das Zeug mal auszuprobieren, habe ich dann einige Meter weiter. Dort lauern einige Banditen, die mich automatisch angreifen, sobald sie mich entdecken. Ein bisschen dumm sind sie schon und irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Schrotflinte nur aus kürzester Distanz trifft. Aber macht nichts, habe ja vorhin noch jemandem eine MP5 geklaut und von den Entwicklern sowieso auch noch ein hübsches AK-47 im Gepäck. So richtig gut fühlt sich das Gunplay auch damit noch nicht an. Und es wimmelt in der Messedemo noch von Bugs- Darauf will ich gerade aufgrund der schwierigen Entwicklungsgeschichte nicht weiter rumreiten, aber die wecken dennoch Erinnerungen insbesondere an den ersten Teil der Reihe, der nun beim Launch auch nicht gerade frei von Fehlern war.



Unabhängig davon bin ich von der Grafik dezent enttäuscht. Immerhin lief das Spiel sogar auf PC und obgleich kaum final optimiert dennoch nicht auf irgendeinem Gaming-PC vom Discounter. So gut wie in den bislang veröffentlichten Gameplay-Videos sah das jedenfalls nicht aus. Zudem für meinen Geschmack zu viel Blur und Filterkram. Aber mal schauen, ich glaube jedenfalls, dass wir auf Stalker 2 noch einige Zeit warten werden müssen. Ich bleibe jedenfalls gespannt und habe Lust drauf. Immerhin scheint es wie die Vorgänger ein echter Survival-Shooter mit so einigen typischen RPG-Elementen zu werden.