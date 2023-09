Epic Games entlässt 16 Prozent der Belegschaft

Entwickler von Fall Guys betroffen

Bei Epic Games wird der Gürtel enger geschnallt: Der bekanntlich gut in der Branche vernetzte Journalist Jason Schreier berichtet für Bloomberg , dass beim Fortnite-Macher 870 Mitarbeiter entlassen werden, das entspräche laut anonymen internen Quellen rund 16 Prozent der Belegschaft. Zwei Drittel der betroffenen Arbeitsplätze beträfen laut Epic-CEO Tim Sweeney Teams, die nicht Teil des Entwickler-Kerns seien. Wie Schreier in den sozialen Medien ergänzt, erhalten die entlassenen Mitarbeiter als Abfindung sechs Monate lang weiter Gehalt und bleiben in dieser Zeit auch krankenversichert.

In den sozialen Medien berichtete das von Epic übernommene Fall Guys-Studio Mediatonic, von den Kürzungen betroffen zu sein. Dazu verkauft Epic Games die vor allem für die Indie-Szene enorm relevante Musik-Plattform Bandcamp an die Firma Songtradr und die 2020 übernommenen In-Game-Werbeplattform Superawesome wird durch deren Leiter wieder von Epic losgekauft und wird eigenständig.

Auf der Website von Epic wurde ein Memo von Chef Sweeney an die Mitarbeiter geteilt, das mit folgenden Worten beginnt:

Wir haben nun für eine ganze Weile weit mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben, investierten in die nächste Evolution von Epic und darin, Fortnite zu einem metaverse-inspiriertem Ökosystem für Creators wachsen zu lassen. Ich war lange optimistisch, dass wir durch diese Zeit ohne Entlassungen powern können, doch im Nachhinein erkenne ich, dass das unrealistisch war. Zwar fängt Fortnite an, wieder zu wachsen, doch der Wachstum ist vor allem getrieben von Creator-Inhalten mit signifikanter Gewinnbeteiligung, und das ist ein Geschäft mit geringeren Margen als jene, die wir hatten, als Fortnite Battle Royale Fahrt aufnahm und begann, unsere Expansion zu finanzieren. Erfolg mit dem Creator-Ökosystem ist eine große Errungenschaft, aber es bedeutet auch einen großen strukturellen Wandel in unserer Ökonomie.

Die Entwicklung bei Epic Games reiht sich ein in eine Welle ähnlicher Verkleinerungen in diesem Jahr, etwa bei CD Projekt RED und der Embracer Group, letztere schloss sogar unter anderem das Studio Volition.