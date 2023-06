Embracer Group: Restrukturierung inklusive Studioschließungen angekündigt

Embracer auf Sparkurs

Lange Zeit machte die Embracer Group insbesondere mit Studio- und IP-Aufkäufen von sich reden. Diese Zeit ist allerdings zunächst vorbei. In einem offenen Brief spricht Lars Wingefors davon, dass das Unternehmen vom "Groß-Investment-Modus" nun dahin wechsle, einen hohen Cashflow zu erzielen. Mit seinen Worten solle die Embracer Group mit nun geplanten Umstrukturierungen "schmaler, stärker, fokussierter und sich selbst tragend" werden. Dafür sollen über drei Phasen bis März 2024 Kosten gespart, Mittel neu verteilt, die Effizienz gesteigert und Konsolidierungen durchgeführt werden. Die Aufgaben übernehmen zwei neue Manager, die als Interims-Besetzung die Posten Chief Operating Officer und Chief Sales Officer bekleiden.

Konkret gesagt werden dadurch unter anderem Stellen abgebaut, ganze Studios geschlossen und Projekte eingestampft oder auf Eis gelegt. Bei letzterem seien aber fast nur unangekündigte Projekte betroffen. Alle "wichtigen" Veröffentlichungen sollen wie geplant stattfinden.

Auf Twitter meldete sich Crystal Dynamics zu Wort, das 2022 gemeinsam mit Eidos Montréal und anderen Studios von Square Enix an die Embracer Group verkauft wurde. Crystal Dynamics hätten viele Fragen erreicht, heißt es. Daher vermeldet das Studio, dass weder das gemeinsam mit The Initiative entwickelte Perfect Dark noch das neue Tomb Raider von den Maßnahmen der Mutterfirma betroffen sei. Der nächste Teil der Tomb-Raider-Reihe ist aktuell noch in einer frühen Entwicklungsphase. Als Publisher fungiert dazu keine Firma aus dem Embracer-Portfolio, sondern Amazon Games.

Wingfors will noch keine Schätzung abgeben, wie viele der aktuell rund 17.000 Beschäftigten bei der Embracer Group betroffen sind. Zum Unternehmen gehören unter anderem THQ Nordic und Plaion (ehemals Koch Media), was die Embracer Group zu einem der größten Arbeitgeber in der deutschen Spielebranche macht.

Letzten Monat gab die Embracer Group bekannt, dass ein lange vorbereiteter 2-Milliarden-Deal mit einem unbekannten Partner geplatzt sei. Infolgedessen halbierte sich der Aktienkurs des Unternehmens fast.