Microsoft gewinnt vor US-Gericht und darf Activision-Blizzard schlucken

Anfang 2022 hatte Microsoft angekündigt, Activision Blizzard für damals angesetzte 68,7 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Einige Regulierungsbehörden unterschiedlicher Staaten hatten jedoch Bedenken geäußert und aus Gründen des Wettbewerbs und eventuell zu erwartbaren Nachteilen für die Verbraucher ihre Zustimmung verweigert beziehungsweise Blockade angekündigt wie die Competition and Markets Authority (CMA) in Großbritannien oder gar Klage erhoben wie die Federal Trade Commission (FTC) in den USA. Die EU hingegen gab grünes Licht für den Deal.

Am 11. Juli 2023 ist in der Auseinandersetzung zwischen Microsoft und der FTC das erste Gerichtsurteil mit großer Tragweite gefallen. Die kalifornische Richterin Jacqueline Scott Corley gab in allen Punkten Microsoft recht und wies die Einwände der FTC als unbegründet zurück. Nach Ansicht der vorsitzenden Richterin habe die FTC nicht ausreichend deutlich gemacht, dass der Deal letztlich dem Verbraucher schaden könne. Im Gegenteil, das Gericht sehe aufgrund der Technologie und des erweiterten Zugangs auf unterschiedlichen Plattformen sogar Vorteile für den Verbraucher.

Hier wurde auf die Vereinbarungen mit Konkurrenzunternehmen bezüglich Call of Duty Bezug genommen. Microsoft verpflichtet sich, Call of Duty für die nächsten zehn Jahre sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation gleichberechtigt anzubieten. Es wurden auch Vereinbarungen mit Nintendo getroffen, um CoD auf die Switch zu bringen, sowie Vereinbarungen, um die Inhalte von Activision erstmals auf verschiedenen Cloud-Gaming-Diensten verfügbar zu machen.

Somit sei die Blockade der Behörde unzulässig und der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung abzulehnen. Die FTC kann zwar immer noch in Berufung gehen, dieser Schritt wird von Experten jedoch als eher unwahrscheinlich eingestuft. Ein Sprecher der FTC blieb in seinen Ausführungen nach dem Urteil auch eher vage und sprach von grundsätzlichen Bemühungen der Behörde, in Zukunft weiterhin im Sinne des Verbraucherschutzes zu agieren.

Kurz nach Veröffentlichung des Urteils wurde durch Microsoft und der britischen CMA bekanntgegeben, dass der Redmonder Konzern und die UK-Regulierungsbehörde ihren Rechtsstreit vorübergehend einstellen und einen gemeinsamen Verhandlungsweg gehen werden, um die Bedenken der CMA bezüglich Cloud-Gaming auszuräumen. Um die Priorität dieser Gespräche zu verdeutlichen, haben die Parteien diesbezüglich einen gemeinsamen Antrag beim Competition Appeal Tribunal (CAT) in Vereinigten Königreich gestellt. Diese öffentliche Einrichtung befasst sich mit Berufungsverfahren und Anhörungen und überprüft Entscheidungen der Politik und der Wirtschaft und vermittelt im Sinne des Gesetzgebers.

Mit dem Urteil aus den USA und der Vereinbarung mit der CMA in UK scheint der Weg zur größten Firmenübernahme der Branchengeschichte geebnet und alle Hürden beseitigt. Microsoft kann somit noch knapp vor dem wichtigen Stichtag, dem 18. Juli 2023, der für den Deal als Deadline gilt, das nun schon anderthalb Jahre andauernde Übernahmeprozedere abschließen. Wie sich der Megadeal tatsächlich auf uns Spieler auswirken wird, ob und wie sich die Arbeitsbedingungen bei Activision Blizzard verändern werden, inwieweit Microsoft es schafft im Mobilsektor Apple und Google Konkurrenz zu machen und wie Meta, Amazon und Sony mit ihrer Enttäuschung umgehen werden, müssen die nächsten Jahre zeigen.