Microsoft kündigt Kauf von Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar an

Microsoft hat heute den geplanten Kauf und die Übernahme von Activision Blizzard angekündigt, dessen Portfolio unter anderem die Marken Call of Duty, Diablo, Starcraft, Overwatch, World of Warcraft und Candy Crush sowie weltbekannte Studios wie Blizzard Entertainment, Infinity Ward, Sledgehammer Games, Treyarch und Raven Software umfasst.

Bei der Übernahme soll es um einen Betrag von 68,7 Milliarden US-Dollar gehen, ein neuer Rekord im Spielebereich verglichen mit Microsofts Übernahme von Zenimax/Bethesda (7,5 Milliarden) oder dem kürzlichen Kauf von Zynga durch Take-Two (12,7 Milliarden Gesamtwert, vermutlich um die 8 Milliarden "Kaufsumme").

Bis zum Abschluss der Transaktion werden Activision Blizzard und Microsoft Gaming weiterhin unabhängig voneinander agieren. Anschließend sind die gekauften Studios Phil Spencer als CEO von Microsoft Gaming unterstellt. Microsoft kündigte zudem an, dass so viele Activision-Blizzard-Spiele wie möglich im Xbox Game Pass und PC Game Pass angeboten werden sollen, sowohl neue Titel als auch Spiele aus dem umfangreichen Katalog des Publishers.

Activision Blizzard war in den letzten Monaten nach einer Klage des California Department of Fair Employment and Housing wegen Vorwürfen grassierender sexueller Belästigung und Diskriminierung wiederholt im Fokus und der Kritik, unter anderem von Phil Spencer, der sich "verstört und zutiefst beunruhigt über die schrecklichen Ereignisse" zeigte und eine "Bewertung aller Aspekte der Beziehung zu Activision Blizzard und proaktive Anpassungen" ankündigte.

In der Pressemitteilung zur geplanten Übernahme schreibt Microsoft zu diesem Aspekt:

Als Unternehmen engagiert sich Microsoft für die Inklusion in allen Aspekten des Spielens, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Spielern. Wir legen großen Wert auf individuelle Studiokulturen. Wir glauben auch, dass kreativer Erfolg und Autonomie damit einhergehen, jeden Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln. Wir fordern von allen Teams und allen Führungskräften, sich an diese Verpflichtung zu halten. Wir freuen uns darauf, unsere Kultur der proaktiven Einbeziehung auf die großartigen Teams von Activision Blizzard auszudehnen.

Wie es mit der Zukunft des zuletzt unter enormem Druck geratenen Activision-Blizzard-CEOs Bobby Kotick aussieht, ist noch nicht klar. Activision schreibt dazu in einer Stellungnahme, dass er "weiterhin als CEO von Activision Blizzard fungieren [wird] und er und sein Team sich darauf konzentrieren, die Bemühungen zur weiteren Stärkung der Unternehmenskultur und zur Beschleunigung des Geschäftswachstums voranzutreiben".