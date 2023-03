PM: So erlebt ihr in Atlas Fallen die Macht des Sandes, wenn ihr kämpft und erkundet (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

alle zusammen! Wir sind Sven Hammer und Lila Grimald, Principal Technical Designer und Narrative Designer von Deck13. Wir bringen euch am 16. Mai Atlas Fallen, ein episches und actiongeladenes Rollenspiel, in dem ihr einen Helden spielt, der sich gegen die Herrschaft eines tyrannischen Gottes erhebt. Im Spiel erkundet ihr die teils offene, mit Sand bedeckte Welt namens Atlas und kämpft gegen mythische Kreaturen. Ihr erhaltet eure Heldenfähigkeiten von einem magischen Artefakt, über dessen Geschichte und Mechaniken wir euch jetzt einiges erzählen möchten!

In Atlas ist alles von der Essenz durchzogen. Alles Organische und jedes Körnchen seiner mit Sand bedeckten Oberfläche bestehen daraus. Eine uralte Art der Magie bezog ihre Kraft aus der Essenz, doch das Wissen darüber ist schon lange verloren gegangen. Eines Tages stößt unser Held auf die Überbleibsel dieser Magie in der Gestalt eines jahrhundertealten Artefaktes– dem Handschuh.

Der Handschuh gibt seinem Träger die Kontrolle über die Essenz in der Umgebung. Dadurch kann er Essenzkörner in Objekten, Gebäuden und Elementen beeinflussen, um ihre Stabilität zu verändern, sie zu zerstören oder wieder zusammenzusetzen. Unser Held nutzt dieses Werkzeug im Kampf, um damit den Sand in der Nähe zu verschiedenen Waffen zu formen. Durch die Fähigkeit des Handschuhs, seine Umgebung zu beeinflussen, können sich die Spieler in die Luft katapultieren, um auf epische Weise Höhenunterschiede zu überwinden, und sich schnell fortbewegen, indem sie über den Sand von Atlas gleiten. Der Handschuh sehr vielseitig einsetzbar!

Unglücklicherweise muss unser Held feststellen, dass der Handschuh fehlerhaft ist. Einst wurde er von einem geheimnisvollen Wesen geschmiedet, doch bereits kurze Zeit nach seiner Erschaffung wurde er wieder zerlegt, damit niemand mehr seine Magie entfesseln konnte. Zwei entscheidende Komponenten werden benötigt: der Catalyzer und die Shards.

Je mehr Essenz genutzt wird, desto schwerer ist es, sie zu kontrollieren. Der Catalyzer dient dazu, Essenz zu sammeln und in sich zu bündeln, wobei ihre Kraft um das Zehnfache steigt. Diese Komponente wurde in drei Bruchstücke– die Catalyst Pieces– aufgespalten, die ihr finden und wieder zusammensetzen müsst. Durch jedes gefundene Catalyst Piece könnt ihr einen Teil des Handschuhs wiederherstellen und so eine neue mächtige Fähigkeit erlangen. Jedes der Catalyst Pieces muss mit bestimmten, von der Essenz durchdrungenen Objekten, die Shards genannt werden, vervollständigt werden. Durch sie erhält der Held mehr Kontrolle über die Essenz.

Im Laufe eurer Reise durch Atlas werdet ihr auf diese Catalyst Pieces und Shards stoßen und so schrittweise die Möglichkeiten eures Handschuhs verändern, während ihr im Spiel voranschreitet.

Sobald ihr die Kraft habt, die Essenz zu beeinflussen, könnt ihr den Sand in eurer Nähe zu unterschiedlichen Waffen formen. Dazu müsst ihr die jeweilige Weapon Remembrance finden. Im Verlauf eures Abenteuers werdet ihr drei Waffen erhalten: den Dunecleaver, die Sandwhip und den Knuckledust. Jede dieser Waffen wird größer und mächtiger, je mehr Essenz ihr im Kampf ansammelt, wobei ihr Momentum erlangt.

Der Dunecleaver ist eine schwere Waffe, die wahre Wunder wirkt, wenn ihr euren Gegnern effektiven Flächenschaden zufügen wollt. Abhängig davon, welche Attacken ihr ausführt, nimmt er eine von zwei verschiedenen Formen an. Die Axt-Variante der Waffe ist geeignet, um großflächige Angriffe mit ordentlich viel Schaden auszuführen, die euer Ziel zudem destabilisieren. Die zweite Variante ist der Hammer, mit dem ihr im Kampf mit Gegnergruppen die Kontrolle behalten könnt und der in einem großen Bereich Schaden verursacht, wenn er auf den Boden geschlagen wird.

Die Sandwhip verbindet die schnellen Schläge eines Schwerts mit der Reichweite einer Peitsche. Diese Waffe ist am schnellsten und effizientesten, wenn es darum geht, Momentum zu erlangen, und sie kann eure Mobilität auf verschiedene Weisen erhöhen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Sandwhip Hook: eine Technik, mit der ihr euch zu eurem Ziel ziehen könnt. Die Sandwhip ist also eine sehr vielseitige Waffe, da ihr damit einerseits eure Gegner auf Distanz halten könnt, während ihr Momentum erlangt, und andererseits sehr mobil sein könnt, wobei ihr die Möglichkeit zu verheerenden Dolchangriffen im Nahkampf habt, die nach und nach Momentum aufbrauchen.

Zuletzt wäre da noch der Knuckledust, eine Faustwaffe, die beide Unterarme bedeckt und zusätzliche Armpaare bildet, wenn euer Momentum steigt. Der Knuckledust ist gut darin, einzelnen Zielen viel Schaden pro Sekunde zuzufügen, und ist deshalb perfekt geeignet, um bestimmte Gefahren schnell auszuschalten.

Ihr könnt jeweils auf zwei dieser Waffen zugreifen und so eine Kombination finden, die eure Lieblingsangriffe beinhaltet. Neben diesen Waffen könnt ihr zudem Essenzsteine nutzen, die eure Kampffertigkeiten wesentlich verstärken. Sie geben euch die Möglichkeit, einzigartige und mächtige Attacken auszuführen, dir ihr an euren Spielstil anpassen könnt.

Die Sandbändigungsfähigkeiten, die euch der Handschuh verleiht, beschränken sich nicht auf das Wandeln seiner Gestalt. Mit den folgenden drei nützlichen Fähigkeiten könnt ihr die Umgebungen von Atlas schnell und effektiv durchqueren und zudem mit bestimmten Objekten und Bauten interagieren.

Der Air Dash kann in der Luft eingesetzt werden, um die Essenz in eurer Nähe zu bündeln und euch vorwärts zu katapultieren. Dank dieser Fähigkeit könnt ihr leicht zu einem bestimmten Gegner gelangen, das nächstgelegene Gebäude erreichen, große Schluchten überwinden und große Entfernungen schnell zurücklegen.

Raise lässt euch mithilfe der im Sand enthaltenen Essenz imposante Bauten und Objekte anheben, die im Boden begraben liegen. Diese Fähigkeit ist wichtig, um verborgene Schätze und versunkene Ruinen freizulegen, und gibt euch zudem die Möglichkeit, mit angehobenen Bauten neue Wege zu schaffen. Ihr könnt damit sogar vergessen geglaubte Pfade aufdecken.

Crush verleiht euch die Fähigkeit, magische Siegel und Ketten zu zerreißen, um Zugang zu verbotenen Bereichen zu erlangen– diesen Schritt müsst ihr gehen, um auf eurer Reise voranzuschreiten und das Schicksal von Atlas zu beeinflussen.

Wir hoffen, dass euch diese Einführung in das epische Spektakel gefallen hat, das euch beim Sandbändigen in Atlas Fallen erwartet, wenn das Spiel am 16. Mai für PlayStation5 erscheint. Bestellt es jetzt vor, um das Ruin Rising Pack als Bonus-DLC zu erhalten!