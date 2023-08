Atlas Fallen Test+

Teaser Lords of the Fallen und The Surge von Deck 13 stehen für gute Action-Kost aus Deutschland. Gilt das auch für den neuesten Titel des Frankfurter Studios, der diesmal auf Soulslike-Elemente verzichtet?

In der Open World gibt es auch eine Reihe optionaler Bosse. "Echur" hat zwar einen Namen und ist, wie der rote Totenkopf anzeigt, besonders stark. Auf diesen Feindtyp trefft ihr allerdings mehrfach, was auch für (fast) alle anderen Bossgegner gilt.



Schnelle Hack-and-Slay-Action

Ganz so unübersichtlich, wie es hier anmutet, sind die Kämpfe in Atlas Fallen nicht. Da jeder Boss/Großgegner kleinere Gegner zu Hilfe ruft, kann man zwischendrin dennoch kurz den Überblick verlieren. Die optionale Aufschaltfunktion erweist sich dabei teils eher sogar als Hindernis, denn als Hilfe.



Kleinteiliges Fortschrittssystem

Angeblich war ursprünglich keine deutsche Sprachausgabe vorgesehen. Das Spiel ist nun aber komplett auf Deutsch vertont. Einige bekannte Sprecher wie Oliver Rohrbeck und Martin Keßler sind dabei. Wenn mich nicht alles täuscht, wird der Geist von Nyaal von Andreas Fröhlich gesprochen, womit gleich zwei der" Drei ???" dabei wären.



Maue Story, recht leere Welt

Fazit: Benjamin Braun Es gibt definitiv einige Dinge, die Atlas Fallen besser machen könnte. Der Einstieg ist schwach, Story und Inszenierung sind trotz toller Sprecher mäßig. Die Welt ist optisch in Teilen eintönig und die Gegnertypen wiederholen sich relativ schnell. Es entsteht aber dennoch recht schnell ein Flow, dem ich mich später nur schwer entziehen konnte.



Dieser Flow hat vor allem mit den angenehm schnellen, gleichsam actionreichen wie taktisch geprägten Kämpfen zu tun, die mir fast durchweg großen Spaß bringen. Aber auch die Erkundung der Welt macht Laune, gerade auch aufgrund der Plattformer-artigen Fortbewegungsoptionen des Gauntlets mit Doppelsprung und Dreifach-Dash. Nein, die Stärken machen nicht alle Schwächen vergessen, aber letztere rücken klar in den Hintergrund. Denn trotzdem überwiegt in Atlas Fallen der Spaß den Ärger über die Unzulänglichkeiten. Ein Kracher ist Atlas Fallen nicht, aber gerade für Action-Fans, die Darksiders mögen, definitiv eine Empfehlung wert – auch wenn mein Wertungsdaumen denkbar knapp nach oben zeigt.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal. Kurztests sind unser Format, um euch kompakt über Spiele zu informieren, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen würden. Statt der typischen Wertung zwischen 1 und 10, gibt es bei Kurztests eine"Daumen-Wertung".Die Ankündigung vonist noch nicht lange her: Erst im vergangenen Jahr hatte Deck 13 auf der Gamescom sein neues Action-Adventure vorgestellt (oder Action-RPG, wie die Entwickler es selbst bezeichnen). Sonderlich überzeugend fand ich die Präsentation zuin Köln damals nicht, denn sie warf mehr Fragen auf, als sie beantwortete. Das Spiel setzt auf ein Wüsten-Szenario in einer Fantasy-Welt und eure Macht über den Sand ist dabei ein zentrales Element. Bei mir hinterließ das Gezeigte nicht zuletzt den Eindruck einer tristen, leeren Spielwelt.Als ich nun die Testversion startete, schien der schwache Einstieg meine schlimmsten Befürchtungen zu bestätigten. Aber zum Glück musste ich für den Test am Ball bleiben, denn schon bald erzeugte die Action einen Flow, den wahrlich nicht jedes Spiel entfaltet. Also alles im grünen Bereich in Atlas Fallen? Nicht ganz.In Atlas Fallen beginnt euer Avatar wie so oft in Spielen als Niemand. Ihr erhaltet aber schon bald ein mächtiges Artefakt namens Gauntlet. Das steht in Zusammenhang mit dem Geist des göttlichen Wesens Nyall, der euch dabei hilft, das Maximum an Kräften aus dem Relikt herauszuholen. Es ist der Gauntlet, der euch ermöglicht, die Kraft des Sandes zu nutzen. So surft ihr förmlich über Dünen und katapultiert euch in die Luft, wo ihr mittels Luftsprint und Doppelsprung lange verharrt, was auch in den Kämpfen wichtig ist. In denen geht es gegen die Phantome zur Sache. Das sind oft tierähnliche Wesen, die ihr mit ebenfalls aus Sand geformten Waffen in Hack-and-Slay-Manier in die Mangel nehmt.Wie üblich im Genre gibt es Kombos und Trefferzonen. Natürlich ist nicht jede Waffe gegen jedes Phantom oder gewisse zerstörbare Körperteile der Gegner effektiv. Der eigentliche Kniff in den Kämpfen ist aber die Momentumleiste. Die müsst ihr mit erfolgreichen Attacken zunächst aufladen, um eure besonders starken Spezialangriffe zu zünden. Der erste davon ist das Zerschmettern, bei dem ihr besonders heftige Hammerhiebe auf den Gegner einprasseln lasst. Zusätzlich gibt es sogenannte Essenz-Steine, über die ihr weitere Spezialmanöver wie einen unterbrechenden Betäubungsschlag oder einen magischen Speer ausrüstet. Momentum-Angriffe der Kategorie 3 brauchen dabei eine vollständige aufgeladene Leiste. Dazu sind die Essenzstein-Angriffe alle mit einer Cooldown-Zeit versehen, ihr könnt sie also nicht in schnell nacheinander nutzen.Als richtig schwer empfand ich die Kämpfe auf der mittleren der drei Schwierigkeitsstufen nicht. Aber sie sind schnell und euer betäubender Sandschild ("Sandhaut") erfordert ein recht genaues Timing. Auch das Ausweichen ist aufgrund des hohen Tempos nicht unbedingt was für jedermann. Und weil alle Bosse und sonstigen Großgegner Minions spawnen, leidet teils die Übersicht. Die kleineren Monster sind zum Aufbau des Momentums nützlich, aber man verliert sie (oder den Boss) eben leicht aus dem Blickfeld. Die Nutzung der Aufschaltfunktion war für mich deshalb meist sogar hinderlicher, als mit freier Kamera zu kämpfen. Trotz dieser potenziellen Probleme: Spaß machen mir die Kämpfe quasi durchweg. Schade ist allerdings, dass sich die Feindtypen später fast nur noch wiederholen und selbst Bosse oft nur stärkere Varianten bereits bekannter Phantome sind.In Atlas Fallen erhaltet ihr die meisten Grundfertigkeiten des Gauntlets recht schnell. Und die reichen im Regelfall auch, um praktisch alle Aufgaben im aktuellen Einsatzgebiet abzuschließen oder wenigstens alle erreichbaren Gegner erfolgreich zu bekämpfen. Ihr werdet aber in bestimmten Punkten zwischendurch mal ausgebremst, um drei weitere Bruchstücke des Panzerhandschuhs zu sammeln, um beispielsweise aus dem einfachen Luftsprint einen zwei- oder dreifachen zu machen. Anders sind bestimmte Schluchten und andere Hindernisse nicht überwinden. Die Einschränkungen fallen jedoch vergleichsweise geringfügig aus. Ihr trefft also eher selten auf Objekte, die ihr erst mit einem stärker aufgewerteten Gauntlet benutzen könnt.Vor allem durch Quests, aber auch durch Einkaufsbummel bei Händlern steigt eure Sammlung an passiven Essenzsteinen. Die bringen fast ausnahmslos Perk-artige Vorteile und werden in genauso wie die aktiven Essenzsteine manuell ausgerüstet. Die passiven Steine ermöglichen noch mehr Anpassungen an den eigenen Spielstil. Mehr Schaden durch Zerschmettern? Eine schnellere Aufladung des Heil-Medaillons bei bestimmten Kampfaktionen? Auch sehr spezielle Steine sind dabei, die etwa einen dicken Bonus auf den ausgeteilten Schaden, dafür aber gleichzeitig einen dicken Malus auf die Verteidigung verleihen. Dass ich oft nur so etwas wie ein Rezept erhalte und den eigentlichen Stein noch craften muss, stört mich weniger. Ressourcen für die meisten davon sammelte ich sowieso nebenher. Aber es sind einfach so viele, dass ich ein Buch darüber füllen könnte. Da hat es Deck 13 mit diesem Überangebot übertrieben.Dabei ist das längst nicht alles. Es gibt auch noch Amulette, die ebenfalls perk-artige Boni verleihen und dazu noch ganz separate Perks, die zum Beispiel eine zusätzliche Heilinjektion freischalten oder einen kleinen Tempoboost beim Sand-Surfen geben, sobald ihr dabei eine Pflanze einsammelt. Das mag alles ein bisschen viel des Guten sein, aber ihr müsst euch letztlich gar nicht so intensiv damit auseinandersetzen. Vermutlich wird das erst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad relevanter. Raum zum Experimentieren, um das für sich optimale Loadout zu finden (ihr dürft später bis zu drei vorfertigen und jederzeit zwischen ihnen wechseln), gibt es in Atlas Fallen jedenfalls reichlich.Atlas Fallen ist als Open-World-Titel konzipiert. Es handelt sich zwar nicht um eine Welt aus einem Stück, sondern um mehrere offene Bereiche, die ihr in linearer Reihenfolge freischaltet. Ihr könnt aber später (meist) frei zwischen den Gebieten hin und her reisen. Backtracking ist auch angesagt, da ihr erst mit dem verbesserten Gauntlet beispielsweise gewisse Tore öffnen könnt. Obgleich Atlas Fallen in dem Fall die Rückkehr in bekannte Gebiete zwingend vorschreibt, halten sich solche Zwänge insgesamt stark in Grenzen.In den einzelnen Gebieten erwarten euch neben den Story-Missionen auch etliche Nebenaufträge und Open-World-Aufgaben, die ihr überwiegend beim ersten Besuch annehmen und auch erfüllen könnt. Die sind teils sehr primitiv wie "bringe dem Auftraggeber X Exemplare dieser und jener Pflanze". Oder ihr sollt eine kleine Ansammlung von Phantomen oder einer dickeren Nebenboss ausschalten. Aber unterhaltsam sind die Aufgaben dennoch. Gerade die, bei denen ihr Sandsurfen und Dashes nutzen müsst, um kleine Hindernisparkoure zu bewältigen, haben mir Spaß gemacht. Schade nur, dass alle davon so leicht sind, dass ich wirklich jeden im ersten Versuch geschafft habe. Aber ein guter Spielfluss entsteht trotzdem und selbst das primitive Zerstören von Türmen des Gottes Thelos habe ich immer gerne mitgenommen, falls zufällig einer vor mir auftauchte. Das ändert aber nichts daran, dass die Welt insgesamt relativ leer und wenig markant wirkt. Einen bestimmten Ort wiederzufinden, ist hier deutlich schwieriger als in einem landschaftlich nun auch nicht gerade immer besonders markant gestaltetenAber das war für mich letztlich halb so wild, wenngleich auch die Questmarker häufig nur bedingt nützlich sind – zu allem Übel wurden sie ausgerechnet bei der Nutzung der Schnellreise über die Nyaal-Ambosse in meiner Testversion auf der Karte nicht angezeigt. Schwerer wiegt da schon, dass die Story aus meiner Sicht nichts taugt. Nein, nicht wenig. Nichts! Schade um die größtenteils hochwertige deutsche Sprecherriege, die unter anderem auchoder-Sprecherumfasst.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)