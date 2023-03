Atlas Fallen: Gameplay-Trailer mit Szenen aus dem Action-RPG

PC Xbox X PS5

Für das im Mai erscheinende Atlas Fallen von Entwicklerstudio Deck13 interactive (The Surge-Serie) wurde kürzlich neues Videomaterial präsentiert, das euch frische Einblicke mittels echter Spielszenen samt effektvollen Kämpfen aus dem Action-RPG-Titel gewährt. Den neuen Gameplay-Trailer mit dem Titel "Rise from Dust" könnt ihr euch direkt am Ende der News zu Gemüte führen.

Das erstmals während der letztjährigen GC angekündigte Spiel nimmt euch mit auf eine „außergewöhnliche“ Reise durch eine verzauberte Wüsten-Welt voller Mysterien und Schauplätze. Während ihr alte Ruinen erforscht, lüftet ihr die Geheimnisse einer untergegangenen Kultur und stellt euch einer korrumpierten Gottheit samt ihren abscheulichen Kreaturen entgegen. Dabei werdet ihr (entweder solo oder auch im Koop) in eine Vielzahl von fordernden Kämpfen gegen riesige Monster-Gegner verwickelt, in denen ihr legendäre Kräfte und einst vergessene magische Fähigkeiten einsetzt, um als Sieger aus den Duellen hervorzugehen.

Atlas Fallen soll ab dem 16. Mai 2023 für PC, Playstation 5 und Xbox Series S|X durch den Publisher Focus Entertainment im Handel (und digital) erhältlich sein.