Atlas Fallen: Action-RPG von Deck 13 erscheint am 15. Mai 2023

PC Xbox X PS5

Seit dem Ankündigungstrailer auf der Gamescom 2022 wurde es still um Atlas Fallen, das neue Fantasy-RPG des Frankfurter Studios Deck 13 (The Surge). Nun gab Publisher Focus Entertainment bekannt, dass der Titel schon am 15. Mai 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen soll. Neues Gameplay gab es passend zur Ankündigung nicht zu sehen, stattdessen gab es einige neue Screenshots.

In Atlas Fallen kämpft ihr alleine oder im Koop gegen Monster und nutzt dafür sowohl den Sand bändigende Kräfte als auch Waffen, die ihre Gestalt wandelnd können.