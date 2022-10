Angeblich über eine Million Steam Decks verkauft

Linux

Vom 1. bis 7. Oktober findet die KDE Desktop Environment-Konferenz Akademy 2022 statt. Im Rahmen eines Vortrages am 1. Oktober, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt, wurde von dem Entwickler David Edmundson erwähnt, dass über eine Million Einheiten des Steam Decks verkauft worden sein sollen. Valve selber hat zwar bisher keine konkreten Verkaufszahlen veröffentlicht. In den Steam Verkaufscharts belegt das Steam Deck seit seinem Launch am 25. Februar 2022 jedoch immer einen der Topplätze.

Das Steam Deck ist ein komplettes PC-System mit einem speziell von Valve entwickelten Linux. Die Oberfläche des Steam Decks ermöglicht es, in einen Desktop-Modus zu wechseln. Für diesen wird die grafische Oberfläche KDE benutzt und ermöglicht unter anderem die Installation und Nutzung des Steam Decks für normale Office-Programme wie Libre Office oder die Bildbearbeitung GIMP. Möchte man diese Oberfläche benutzen, sollten hierfür eine Maus und Tastatur angeschlossen werden.