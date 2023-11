Steam Deck OLED erscheint am 16.11.2023

andere

Valve hat überraschend eine OLED-Version vom Steam Deck angekündigt, die schon am 16.11.2023 auf den Markt kommen soll. Noch kürzlich gab Valve bekannt, dass es in nächster Zeit keinen Nachfolger des Steam Decks geben wird. Tatsächlich erwartet euch auch kein schnellerer Prozessor, aber doch einige Updates, die bei der aktuellen Konkurrenz mit dem Asus GOG Ally und dem Lenovo Legion Go zu erwarten waren.

Der namensgebende OLED-Screen wurde um 0,4 Zoll vergrößert und soll euch 90 statt 60 Hz Bildwiederholrate bieten. Weiterhin wird der Screen heller, unterstützt HDR und einen erweiterten Farbraum. Die APU Konstruktion wurde von sieben auf sechs Nanometer verkleinert, thermische Verbesserungen vorgenommen, der Akku von 40 auf 50 Wattstunden vergrößert und aktuelles Wlan 6E integriert. Das Touchdisplay soll sensitiver arbeiten und die weiterhin 16 GB LPDDR5 RAM werden durch schnelleren ersetzt (6400 statt 5500 MT/s). Des weiteren wird es wahlweise eine größere 1 TB-SSD geben und die 64 GB und die 512 GB LCD-Versionen sind ab sofort Auslaufmodelle.

Valve verspricht durch die technischen Änderungen eine längere Akkulaufzeit, weniger Hitzentwicklung, einen Leistungsschub und ein kräftigeres Bild. Wie sich das kommende Modell wirklich schlägt, bleibt abzuwarten.