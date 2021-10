Steam Deck: Valve zeigt Teile des Innenlebens

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einem kurzen Video hat Valve erste Einblicke in das Innenleben des Steam Deck gewährt. Nach ausführlichen Warnungen, den PC-Handheld nicht selbst zu öffnen, wird euch eben dies in dem Beitrag gezeigt und auf Fallstricke wie überdrehende Schrauben und mögliche Schäden am Gehäuse hingewiesen. Austauschbare Komponenten sind unter anderem die speziell angefertigten Analogsticks sowie die SSD im Formfaktor M.2 2230. In den kommenden Monaten soll es Informationen zu Quellen für Ersatzteile geben.Das Steam Deck soll ab Dezember ausgeliefert werden. Wer von euch jetzt noch vorbestellen möchte , wird allerdings erst frühestens im zweiten Quartal 2022 beliefert werden können. Angeboten werden drei Speichergrößen, weitere technische Details erfahrt ihr in unserer News zur Ankündigung des Handhelds