Steam Deck: Großer Praxistest

Teaser Das Steam Deck sieht aus wie eine übergroße Switch im Trauerflor. Was unter der Haube steckt, ist längst bekannt, doch wie schlägt sich die 1280x800-Auflösung in der Praxis? Jörg Langer verrät es.

Mafia 2 – laut Valve "mit Einschränkungen spielbar", beim Ausprobieren gab es einen "Festplattenfehler" beim Herunterladen, nach erneutem Runterladen erscheint beim Start: "Bad EXE Format. Could not start Microsoft VC Runtime installer"

– laut Valve "mit Einschränkungen spielbar", beim Ausprobieren gab es einen "Festplattenfehler" beim Herunterladen, nach erneutem Runterladen erscheint beim Start: "Bad EXE Format. Could not start Microsoft VC Runtime installer" Mount & Blade Bannerlord – laut Valve "mit Einschränkungen spielbar" – Nach kurzer Eingewöhnung sowohl im Kampf als auch auf der Kampagnenkarte gut spielbar. Allerdings: Viel kleiner Text, das (ziemlich wichtige) Handeln ist etwas nervig.

– laut Valve "mit Einschränkungen spielbar" – Nach kurzer Eingewöhnung sowohl im Kampf als auch auf der Kampagnenkarte gut spielbar. Allerdings: Viel kleiner Text, das (ziemlich wichtige) Handeln ist etwas nervig. Elex 2: von Valve noch nicht geprüft, blieb nach dem Piranha-Intro im anschließenden "Renderszene-Ladescreen" hängen. Nach etwa sechs Minuten ging es doch weiter und war dann sowohl in der Performance als auch Bedienung gut spielbar.

Zwar nur 1280x800 (beziehungsweise 1280x720) Pixel Auflösung, dafür aber moderne PC-Spiele ohne große Qualitätsabstriche mobil spielen – das ist in etwa das Versprechen hinter dem Proton-basierten. Dank unseres Users Nivek242 hat Jörg seit Freitag ein Gerät, und zwar in der mittleren Variante mit 256-GB-NVmE für 549 Euro. Zwei weitere Varianten bieten (langsamere) 64 GB Speicher (419 Euro) sowie 512 GB Speicher und ein kratzfesteres Display (679 Euro). In der Rechen- oder Grafikleistung gibt es keine Unterschiede.In diesem 35minütigen Video stellt euch Jörg Langer die neue Spiele-Hardware ausgiebig vor, zeigt euch Szenen aus zehn von ihm gespielten Titeln (inklusive fps-Anzeige) und nennt nicht erst im Fazit ihre Stärken und Schwächen.Im Video zu sehen:​​Nicht im Video zu sehen:Viel Spaß mit dem Video!