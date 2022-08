GC22: Pentiment von Obsidian angeschaut

Schichten über Schichten

PC XOne Xbox X

Teaser Josh Sawyer macht mal kein Riesen-RPG à la Pillars of Eternity, sondern ein kleines, historisches, grafisch und stilistisch sehr ungewöhnliches Narratives Adventure. Jörg hat es sich erklären lassen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Obsidian ist für epische Rollenspiele bekannt, aber Pentiment ist ein eher kleines Projekt. Das sagt gleich mal zu Beginn des Termins Josh Sawyer, der Game Director. Die meiste Zeit über hätten weniger als zehn Entwicklerinnen und Entwickler an dem Programm gearbeitet, selbst jetzt gegen Ende seien es nur 13.

Bereits im November 2022 soll der Titel erscheinen, der ein narratives Erlebnis in einem fiktiven süddeutschen Kloster und der benachbarten Gemeinde bieten wird. Bevor ihr euch fragt, ob wir von GamersGlobal Einfluss auf die Lokation genommen haben: Nein, Josh hat Geschichte studiert und findet die Epoche und Region einfach spannend. Um diese zu konkretisieren, es geht um Oberbayern zur Zeit des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, die Zeit ist das frühe 16. Jahrhundert, die Handlung überspannt die Reformation und den Bauernkrieg 1525. Dennoch ist es nicht streng authentisch, beispielsweise sind das Kloster selbst („Abtei Kiersau“) und der umliegende Ort „Tassing“ fiktiv.

Verwendung findet eine seitlich gezeigter Puppenhaus-Perspektive, die euch quasi in mittelalterliche Bücher und deren Illustrationen hineinzoomen lässt. Vorlage sind nicht nur reichhaltig illustrierte Luxus-Bibeln, sondern auch die Illustrationen aus Pflanzekunden-Büchern oder Holzstichen wie von Hans Holbein dem Jüngeren. Unser Potagonist, Andreas Maler, ist ein… Maler, der in in der Abtei (die wiederum zu den seltenen „Doppelabteien“ gehört, in denen sowohl Mönche als auch Nonnen leben, wenngleich getrennt voneinander).

Maler wird über 25 Jahre hinweg in eine Serie von Morden verwickelt, mit seinen (also euren) Entscheidungen bestimmt ihr das Schicksal zahlreicher Charaktere mit. Ihr spielt Episoden auf einer Buchseite nach (oder auf mehreren Seiten), und sobald ihr aus dem aktuellen Bild herauszoomt, tauchen am Rand Hinweise zu historischen Begriffen oder auch einfach zu den in der Szene mitspielenden Charakteren auf, also beispielsweise ein Porträt, dessen Anklicken euch die bekannten Infos zu dieser Figur verrät.

Spannung soll das narrative Adventure – das bewusst sehr einfach zu spielen sein soll – vor allem durch die Interaktionen mit den eng verknüpften Communities in Dorf und Kloster erhalten: Wir lernen viele Dutzend andere Charaktere kennen, und wie sie sich im Laufe der Jahre entwickeln. Die Gespräche finden im Multiple-Choice-Verfahren mit, wobei manche Autoren RPG-typisch nur anwählbar sind, wenn ihr die entsprechenden Voraussetzungen habt. Apropos: Es wird einige Werte für euren Charakter geben, aber Josh verneint, dass man von einem Rollenspiel reden könne.

Es gibt Minispiele, die aber nicht den Zweck haben, euch zu fordern, sondern narrativen Zwecken dienen. Beispielsweise bittet euch eine Witwe, Erinnerungsbilder an die Zeit mit ihrem Mann aufzuhängen – und als ihr das getan habt, bittet sie euch auch noch, das dort hängende Kruzifix abzuhängen. Macht ihr das? Macht ihr das nicht? Durch solche kleine Entscheidungen formt ihr die Geschichte ein wenig.

Wichtig ist Josh und Art Directorin Hannah Kennedy, wie Schrift im Spiel präsentiert wird: Ein speziell entwickeltes System bringt jeden einzelnen Buchstaben in einzelnen Strichen auf den Bildschirm, wobei die Tinte zunächst noch nass ist und deshalb dunkler erscheint, dann aber binnen Sekunden trocknet und etwas heller wird. Fehler werden ausgebessert oder durchgestrichen. In anderen, späteren Büchern (der Buchdruck begann sich durchzusetzen), erscheinen „gedruckte“ Buchstaben gleich ganzseitig. Man wird die Wahl zwischen mehreren Schriftsätzen haben und auch einer vereinfachten Variante davon.

Eine der Inspirationen für Josh Sawyer war übrigens in einem phantastischen mittelalterlichen Deutschland spielende Darklands – sein Spiel soll zwar nicht phantastisch werden, aber die historische Akkuratesse zur Not hinter dem Spielspaß zurückstellen.

Selber spielen konnte ich Pentiment noch nicht, aber es sieht wirklich mal „ganz anders“ aus. Sofern ich unseren Geschichtsexperten Hagen davon abhalten, es mir wegzuschnappen, werdet ihr sicher davon noch hören aus meiner Richtung, wenn es erschienen ist.

Und zum Schluss noch die Erklärung des Titels: Pentiment bezeichnet die Existenz von früheren Bildern unter dem aktuellen Text oder Bild – aufgrund der Kostbarkeit von Pergament wurden nämlich früher gerne alte Inhalte weggekratzt oder übermalt.