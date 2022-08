PM: Sea of Thieves: Spiele das sechste Abenteuer A Hunter’s Cry bis zum 1. September (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bereits im Juli-Abenteuer The Forsaken Hunter machten sich die mutigen Pirat*innen von Sea of Thieves auf die Suche nach dem verschollenen Merrick. Sie enthüllten die wahren Schuldigen hinter den mysteriösen Ereignissen: Die Dark Brethren – eine Gruppe von Abtrünnigen, die einst das Meer der Verdammten kontrollieren wollten – sind zurückgekehrt und sorgen für Schrecken auf hoher See. Sie haben eine neue, schwer einzunehmende Basis errichtet, in der sie Merrick gefangen halten. Im jüngsten Cinematic-Trailer bekommst Du einen ersten Einblick in die bedrohliche Anlage.

Für Dich und Deine Crew ist es an der Zeit, Hinweise gegen handfeste Kanonenkugeln einzutauschen. Mit Hilfe des Piratenlords müsst ihr in das Reich der Verdammten segeln, um Merrick zu befreien und die Dark Brethren zurückzuschlagen. Doch auf diesem fremdartigen Terrain gibt es nur wenige Verbündete und Deine Feinde werden Merrick sicher nicht freiwillig rausrücken…

Zurzeit wird der vom Pech verfolgte Merrick hoch oben auf einer verdrehten Nachbildung der berühmten Glorious Sea Dog Taverne festgehalten. Ihn zu erreichen, wird keine leichte Aufgabe sein. Du musst die Angriffe der gespenstischen Flotte abwehren und gleichzeitig die drei strategisch entscheidenden Leuchttürme erobern. Nur wenn Du und Deine Gefährt*innen eng zusammenarbeiten, könnt Ihr die Dark Brethren und ihren Gefangenen erreichen.

Wenn Du Dich bei all dem Gerede von übernatürlichen Meeren und bizarr gespiegelten Orten fragst, wie Du dieses Unterfangen überhaupt starten sollst, wirf einen Blick in den neuen Adventure Ahead-Artikel. Hier erfahren sowohl neue als auch altgediente Pirat*innen alles, was sie über die Ausgestoßenen der Dark Brethred wissen müssen. Zusätzlich erfährst Du wie Merrick es geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit vom triumphalen Anführer zum glücklosen Gefangenen abzusteigen.

Der Piratenlord weiß ganz genau, dass die Tore zum Meer der Verdammten nicht ewig offen bleiben dürfen. Deshalb ermutigt er die Besatzungen, sich in dieser Schlacht zusammenzuschließen, um den Dark Brethren gemeinsam entgegenzutreten. So wird das Unterfangen, die steile Basis zu erklimmen, wesentlich vereinfacht. Auch wenn eine einzelne Mannschaft ausreichen könnte, haben eng zusammenarbeitende Crews weitaus bessere Chancen, Merrick rechtzeitig zu erreichen. Da es keine Schätze gibt, die geteilt werden müssen, steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit nichts im Wege.

Vorräte können Deine Chancen in der Schlacht signifikant verbessern, daher solltest Du Dich vorher im Außenposten mit allem Wichtigen eindecken. Sprich anschließend mit Larinna vor der Taverne und suche daraufhin den Piratenlord bei den Docks auf, um die Mission zu Merricks Rettung zu starten. Bring den Jäger nach Hause und verdiene Dir ein exklusives Andenken an dieses Abenteuer. Doch sei schnell, dieses neue Abenteuer ist nur noch bis zum 1. September verfügbar!

Weitere Informationen zu dem jüngsten Update – inklusive der aktuellen Release-Notes – findest Du auf der offiziellen Sea of Thieves-Website. Dieses Update steht allen Sea of Thieves-Spieler*innen kostenlos zur Verfügung, die das Spiel auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/ 11 PC oder über Steam besitzen oder einen Zugang über Xbox Game Pass nutzen. Lade einfach das neue Sea of Thieves-Update herunter und schließe die Installation ab. Falls Du keine News aus der Welt der Pirat*innen verpassen willst, besuch einfach @SeaOfThieves auf Twitter.

Neu in der Welt von Sea of Thieves? Starte mit einer Jungfernfahrt und lerne in dieser Tutorial-Geschichte alles, was Du wissen musst. Weitere nützliche Inhalte findest Du auf der News-Seite oder in der Sammlung der wichtigsten Protagonist*innen sowie in den Tipps und Tricks der Pirate Academy, die vollgestopft mit verschiedenen Themen ist – von Segeln bis Schwertkampf. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der herzlichsten Gaming-Communitys der sieben Weltmeere antrittst.