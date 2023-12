Feiertage-Verlosung 2023, 25.12.: Xbox

Teaser Gewinnt nicht nur eine schicke Sonder-Edition der Nintendo-Switch, sondern auch Spiele dazu.

2023 war ein Jahr voller Spiele-Highlights, aber in der Branche selbst waren keine rosigen Zeiten angesagt. Auch Betreiber unabhängiger Spiele-Websites leben nicht im Überfluss. Umso mehr ein Grund, etwas an jene zurückzugeben, die GamersGlobal mit ihrer kontinuierlichen Unterstützung am Netz halten! Daher ist die Teilnahme an unserer jährlichen Feiertage-Verlosung mit fünf Preisen den Premium-Abonnenten von GamersGlobal vorbehalten. Wir danken Xbox für die Bereitstellung des heutigen Tagespreises.

Tag 2, 25.12.: Xbox-Controller und Merch-Paket

Diesmal könnt ihr einen Xbox Wireless Controller in der Lunar Shift Special Edition gewinnen, der nicht nur beim Spielen von Science-Fiction-Titeln auf Xbox oder am PC eine gute Figur macht. Außerdem könnt ihr mit einem Sea of Thieves-Hoodie (Größe M) eure Freibeuterseele (oder die eurer Lieben) wärmen und euch über zwei bewegliche Minecraft Legends-Figuren von Mattel freuen: Einen Piglin Grunt sowie einen Stacheln verschießenden Wood Golem.



Und so könnt ihr teilnehmen:

Schreibt einen Kommentar, welches Symbol eure Flagge zieren würde, wenn ihr eine Piratenmannschaft gründet. (Es handelt sich nicht um einen Kreativwettbewerb, am Ende entscheidet das Losglück – aber Teilnehmer, die nur „Ich will gewinnen“ schreiben, landen eher nicht im Lostopf; jeder darf natürlich nur einen Kommentar einreichen).



Einsendeschluss ist 23:59 Uhr am heutigen 25.12.2023. Um den Preis an den Gewinner versenden zu können, müssen Name und Adresse im Profil eingetragen sein. Diese Daten dienen ausschließlich dem Versand der Preise durch die Redaktion und werden nicht mit Dritten geteilt. Der ...