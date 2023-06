Sea of Thieves: Ron Gilbert nicht an The Legend of Monkey Island beteiligt

PC XOne Xbox X

Im Zuge des gestrigen Xbox Games Showcase wurden auch The Legend of Monkey Island für das Piraten-Koop-Spiel Sea of Thieves von Rare angekündigt. Angefangen vom 20. Juli 2023 sollen über drei Monate hinweg drei "Tall Tales" (längere Questreihen in Sea of Thieves) als Gratis-Updates den Weg in Spiel finden. Die drei Quest-Reihen werden euch zu bekannten Orten und Charakteren (deren übliche Sprecher im Trailer zu hören sind) aus den Monkey Island-Adventures führen und eine eigenständige Geschichte erzählen, in der plötzlich alle eine verdächtig hohe Meinung von Guybrush Threepwood, Governeur von Mêlée Island, haben. Die Inhalte von The Legend of Monkey Island seien ein "Liebesbrief an die klassische Adventure-Reihe" und sollen sowohl als Solo-Pirat als auch im Koop spielbar sein.

Auf der Social-Media-Seite Mastodon fragten User den Serienschöpfer Ron Gilbert, der letztes Jahr mit seinem Studio die Fans mit Return to Monkey Island (im Test) beglückte, wie stark er in das Projekt involviert sei. Der antwortete auch prompt: Gar nicht. Tatsächlich sagt Gilbert, ihm sei nichts von dem Crossover erzählt worden. "Es entstand komplett ohne mein Wissen und meinen Input", äußerte er auf eine andere Frage hin.