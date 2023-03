PM: Sea of Thieves: Season 9 feiert fünf Jahre Sea of Thieves (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Season 9 segelt auf die Meere von Sea of Thieves und lässt die Herzen der Pirat*innen höherschlagen. Beladen ist die jüngste Season mit frischen Features, wertvoller Beute und jeder Menge Gameplay-Verbesserungen, mit denen Dein Leben als Freibeuter*in so gut wie nie zuvor wird.

Auch in dieser Season gibt es über 100 Belohnungsstufen, die Du ansammeln kannst, indem Du spielst und Deinen Ruf erhöhst. Freue Dich auf stylische und kosmetische Items, jede Menge Gold und die begehrten Antiken Münzen. Zusätzlich erhältst Du mit dem optionalen Beute-Pass Zugang zu völlig neuen begehrten Premium-Items.

Neue wertvolle Chests of Fortune tauchen auf den Inseln und in den Gewässern der Sea of Thieves auf. Du wirst jede Menge Skill und ein strategisches Händchen beweisen müssen, wenn Du einen der begehrten Schätze in die Finger kriegen möchtest. Jede dieser wertvollen Truhen liegt hinter den Mauern eines Forts of Fortune versteckt, das zuerst erobert werden muss. Die Eroberung kann eine knifflige Angelegenheit sein – besonders wenn andere Crews Dir die schwere Last der Beute abnehmen wollen!

Doch die Mühe lohnt sich! Spieler*innen, die Chests of Fortune einlösen, erhalten kosmetische Items des prestigeträchtigen Fates of Fortune Sets. Dieses neue Sortiment kann in zukünftigen Updates erweitert werden. Außerdem wird jeder wissen, dem Du das Set zeigst, was für ein*e hartnäckige*r Schatzsucher*in Du bist.

Doch das ist noch nicht alles! Die Reaper Bones haben ihre eigenen Glücksbringer erworben und reservieren diese für Pirat*innen die ihnen eine große Anzahl von Reaper’s Chests und Reaper’s Bounties bringen. Da diese verdorbenen Kisten allerdings ein leuchtendes Leuchtfeuer in den Himmel werfen, könnte sich dies als leichter gesagt als getan erweisen.

Piratenlegenden können sich unterdessen auf mehrere neue Fahrten begeben, auf denen sie garantiert hilfreiche, schwer zu findende Schätze bergen. Einer davon ist der neue Skull of Destiny, ein Ritualschädel, in dem jene Flammen lodern, die ein Fort of the Damned Event auslösen können. So ist keine anstrengende Reise ins Jenseits mehr nötig!

Andernorts haben Crews an Bord eines Schiffs mit Kapitän*in nun die Möglichkeit, einen Blick in die Logbücher zu werfen. Dort finden sie detaillierte Berichte über vergangene Heldentaten, besuchte Inseln, gesichtete Schiffe, Einträge zu Seeungeheuer-Kämpfen und vieles mehr! Wenn Du noch Beute aus diesen Begegnungen bei Dir trägst, können Dir jetzt auch die Sovereigns damit weiterhelfen. Sie haben eine Vereinbarung mit The Hunter’s Call getroffen und werden liebend gerne Fisch und gekochtes Fleisch für Dich transportieren. Eine bequeme Lösung, auch wenn die Bewohner*innen der Seaposts für eine frische, direkte Lieferung mehr Gold zahlen.

Natürlich werden nicht nur Kapitän*innen und furchtlose Fort-Fans von Season 9 profitieren: Es gibt eine ganze Reihe von Verbesserungen und Neuerungen im gesamten Spiel. In den aktuellen Release Notes findest Du weitere Informationen über alles, was aufpoliert wurde.

All diese Ergänzungen und Änderungen sorgen dafür, dass sich das Spiel stetig weiterentwickelt und verbessert, während der 5. Geburtstag von Sea of Thieves immer näher rückt. Die Entwickler*innen von Rare haben eine besonders extravagante Geburtstagsparty geplant! Am besten machst Du also direkt etwas Platz in Deinem Terminkalender, um gemeinsam mit Deinen Freund*innen auf den Meeren zu feiern. Details zu den Feierlichkeiten und wie Du teilnehmen kannst, findest Du hier.

Wenn Du noch nicht in die einladenden Gewässer von Sea of Thieves eingetaucht bist, aber gerne Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten sein möchtest, bietet Dir die neu veröffentlichte Deluxe Edition eine weitere Möglichkeit, Dich ins Party-Vergnügen zu schmeißen. Sie enthält alle dauerhaften Inhalte, die dem Spiel seit der Veröffentlichung hinzugefügt wurden sowie eine große Auswahl an Bonusinhalten: Unter anderem kosmetische Items, Emotes und antike Münzen, die Du im Piratenemporium ausgeben kannst. So stellst Du sicher, dass Deine Pirat*innen-Karriere auf jeden Fall stilvoll beginnt. Falls Du via Steam spielst, gibt es noch eine weitere fantastische Nachricht: Sea of Thieves ist ab sofort offiziell Steam Deck Verified.

Die unermüdlichen Händler*innen des Piratenbasars haben eine Fülle von neuen Items für den Start von Season 9 vorbereitet. Die Inspiration für ihre Waren in diesem Monat stammt von den vielen Kreaturen, die unter der Wasseroberfläche lauern. Schnapp Dir am besten den aktuellen Beute-Pass, steigere Dein Seasonal Renown und sorge für neidische Blicke, wenn Du mit dem neuen Sting Tide-Schiffsset über die Meere segelst. Das dazu passende Kostüm kommt in drei fluoreszierenden Farben und das Emote Blowing Bubbles macht sogar die Quallen neidisch.

Für einen wilderen Look bietet der Piratenbasar alternativ noch das Schiffs- und Waffen-Set Sea Serpent. Für eine eher mysteriöse Stimmung sorgt hingegen das Enigmatic Emote Bundle. Besitzer*innen von Kapitänsschiffen können zudem ihr Schiffswappen mit der Lodestar-Variante aufhübschen und dafür sorgen, dass immer ein Stern am Himmel steht. Und warum sollte man allein segeln, wenn man eine Gold Curse Barbary mitnehmen kann? Denk nur daran, sie nicht zu verkaufen.

Weitere Informationen zum jüngsten Update – inklusive der aktuellen Release-Notes – findest Du auf der offiziellen Sea of Thieves-Website. Dieses Update steht allen Sea of Thieves-Spieler*innen kostenlos zur Verfügung, die das Spiel auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder über Steam besitzen oder einen Zugang über Xbox Game Pass nutzen. Lade einfach das neue Sea of Thieves-Update herunter und schließe die Installation ab – dann kann das Abenteuer losgehen! Falls Du keine News aus der Welt der Pirat*innen verpassen möchtest, besuch einfach @SeaOfThieves auf Twitters. Neu in der Welt von Sea of Thieves? Starte mit einer Jungfernfahrt und lerne in dieser Tutorial-Geschichte alles, was Du wissen musst. Weitere nützliche Inhalte findest Du auf der News-Seite oder in der Sammlung der wichtigsten Protagonist*innen sowie in den Tipps und Tricks der Pirate Academy, die vollgestopft mit verschiedenen Themen ist – von Segeln bis Schwertkampf. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der herzlichsten Gaming-Communitys der sieben Weltmeere antrittst.