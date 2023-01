PM: Sea of Thieves: Spiele das elfte Abenteuer The Secret Wilds bis zum 2. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Feiertage sind gekommen und gegangen. Doch während die Pirat*innen der Sea of Thieves gefeiert haben, war auch der Orden der Seelen nicht untätig: In der Hoffnung die Tavernenwirtin Tasha vom Skelettfluch zu heilen, der sie verzehrt, hat Madame Olivia die Erinnerungen von Captain Briggsy wiederhergestellt. Diese berüchtigte Schurkin hat angeblich einst die Sea of Thieves weit und breit nach einem Heilmittel abgesucht, um sich von ihrem eigenen fleischlosen Fluch zu befreien.

Bereits im vorigen SoT-Abenteuer The Rogue’s Legacy haben sich fleißige Pirat*innen auf die Suche nach Spuren von Captain Briggsy begeben: Eifrig suchten sie gemeinsam mit Tasha die von Briggsy vor langer Zeit versteckten Andenken und schulten die Tavernenwirtin nebenbei in allerhand piratischen Taktiken. Drei dieser besonderen Objekte habt Ihr erfolgreich bei Madame Olivia am Plunder Outpost abgegeben – doch das war gerade Mal der Beginn des Abenteuers … Falls Du eine kleine Auffrischung der vorangegangenen Ereignisse brauchst, wirf einen Blick in den aktuellen Adventures Ahead-Artikel.

Madame Olivia, die nur zu gut weiß, wie gefährlich es ist, den Geist eines Skelettlords in seinen wartenden Schädel zurückzubringen, hat eine ähnlich heikle Aufgabe bewältigt: Sie hat Briggsys unverwechselbare Maske mit den Erinnerungen ihrer früheren Besitzerin beseelt. Wie nah war Briggsy dran, das Heilmittel zu finden, das sie so verzweifelt gesucht hat? Du erfährst die Wahrheit nur, wenn Du die Maske an Dich nimmst und mit Briggsy selbst einen Erkundungstripp in die Wildnis startest.

Wissbegierige Crews werden bald feststellen, dass Briggsys Maske mehr als nur einen Vorteil bietet. Ihr juwelenbesetztes Auge ist kein bloßer Edelstein, sondern beherbergt das uralte Wissen über geheime Sternbilder, die sich vom gewöhnlichen Nachthimmel der Sea of Thieves stark unterscheiden. Bei richtiger Betrachtung enthüllen diese Konstellationen eine längst vergessene Geschichte von Pflicht und Aufopferung, die Briggsy auf den Weg zu einem Heilmittel geführt hat. Doch nicht alles ist so, wie es scheint …

Die Fortsetzung von Briggsys vor langer Zeit begonnener Suche ist ein gleichermaßen schwieriges wie wichtiges Unterfangen. Wenn Du Tasha retten möchtest, musst Du Gerissenheit und Neugierde beweisen. Denn neben vielen anderen Geheimnissen blühen in der Wildnis immer wieder ominöse Flächen auf, die darauf hindeuten, dass hinter den Kulissen mächtige Kräfte am Werk sind. Um die Abenteuer von The Secret Wilds zu starten, musst Du bis zum 2. Februar mit Larinna vor der Taverne sprechen und die Quest starten.

Während Du die Rätsel der Vergangenheit im jüngsten Abenteuer entschlüsselst, tobt der Kampf anderswo auf den Sea of Thieves weiter: Die Schlachten zwischen den Guardians of Fortune und Servants of the Flame werden unerbittlich fortgeführt. Um das PvP-Erlebnis der Spieler*innen weiter zu verbessern, hat das Team von Rare hart gearbeitet und unter anderem das PvP-Matchmaking auf Basis des Spieler*innen-Feedbacks verbessert. Ziel der Überarbeitung ist es, dass Crews der verschiedenen Fraktionen noch schneller und ohne lange Wartezeiten in die Schlacht ziehen können. Wie in den aktuellen Release Notes beschrieben, bietet das aktuelle Update nicht nur ein neues Abenteuer, sondern auch eine Reihe weiterer Verbesserungen: Freue Dich beispielsweise auf direkt abrufbare Schiffsschlachten oder kämpfe gegen Pirat*innen der eigenen Fraktion. Denn all dies sind Maßnahmen, die darauf abzielen, den Pool an in Frage kommenden Gegner*innen zu vergrößern und kampfhungrige Crews mit einem Minimum an Wartezeit in den Kampf zu schicken.

Weitere Informationen zum jüngsten Update – inklusive der aktuellen Release-Notes – findest Du auf der offiziellen Sea of Thieves-Website. Dieses Update steht allen Sea of Thieves-Spieler*innen kostenlos zur Verfügung, die das Spiel auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 PC oder über Steam besitzen oder einen Zugang über Xbox Game Pass nutzen. Lade einfach das neue Sea of Thieves-Update herunter und schließe die Installation ab – dann kann das Abenteuer losgehen! Falls Du keine News aus der Welt der Pirat*innen verpassen möchtest, besuch einfach @SeaOfThieves auf Twitters.

Neu in der Welt von Sea of Thieves? Starte mit einer Jungfernfahrt und lerne in dieser Tutorial-Geschichte alles, was Du wissen musst. Weitere nützliche Inhalte findest Du auf der News-Seite oder in der Sammlung der wichtigsten Protagonist*innen sowie in den Tipps und Tricks der Pirate Academy, die vollgestopft mit verschiedenen Themen ist – von Segeln bis Schwertkampf. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der herzlichsten Gaming-Communitys der sieben Weltmeere antrittst.