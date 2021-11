Steamworld Headhunter: 3rd-Person-Koop-Titel im Steamworld-Franchise

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Zuge des Thunderful World Digital Showcase des Publishers Thunderful Games wurden unter anderem Veröffentlichungsdaten zu The Gunk bekanntgegeben oder auch, dass Super Meat Boy Forever im kommenden Jahr für mobile Plattformen erscheint. Darüber hinaus könnt ihr Steamworld Dig 2 noch wenige Stunden gratis eurer Bibliothek auf Steam oder GOG.com hinzufügen.

Die größte Neuerung des eingangs erwähnten Events betrifft ebenfalls das Steamworld-Franchise, dessen Titel sich eigenen Angaben zufolge „millionenfach verkauft“ haben: Mit Steamworld Headhunter kündigte das Unternehmen ein Spiel an, das die Reihe in eine „neue Richtung lenken“ soll. Konkret handelt es sich laut der Pressemiteilung um ein „farbenfrohes Third-Person-Koop-Actionabenteuer mit einem atemberaubenden Twist“. Zwar stellt der Wechsel auf die 3D-Perspektive einen „gänzlich neuen Ansatz dar“, der Stil und der Charme, der das Steamworld-Universum „zu einem so beliebten Franchise gemacht hat“, soll jedoch beibehalten werden.

Bis auf die Aussage, dass Steamworld Headhunter den Ereignissen aus Steamworld Dig 2 folgt, gibt es keine weiteren (Gameplay-)Details zum neuen Titel. Veröffentlicht wurden bislang lediglich drei erste Artworks sowie ein kurzes Teaservideo. In welchem (ungefähren) Zeitraum mit dem Release des Koop-Spiels gerechnet werden kann, ist derzeit nicht bekannt.

Nach Steamworld Tower Defense, Steamworld Heist, Steamworld Dig, Steamworld Dig 2 und Steamworld Quest - Hand of Gilgamech (im Test mit Wertung 8.0) stellt Steamworld Headhunter den sechsten Titel der Reihe dar.