The Gunk erscheint am 16. Dezember exklusiv für Xbox im Game Pass

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Gunk wurde erstmals auf der Xbox Games Showcase 2020 und später nochmal im Xbox gamescom Stream 2021 von den Entwicklern des SteamWorld-Franchise, Image & Form, der Öffentlichkeit präsentiert. Das Xbox-exklusive Action-Adventure, in dem ihr als das Abenteurer-Duo Rani und Becks in einem Sci-Fi-Setting unterwegs seid und auf einem fremdartigen Planeten dem namensgebenden Gunk begegnet, hat nun ein Releasedatum erhalten.

Ab dem 16. Dezember 2021 könnt ihr auf der Xbox Series X|S, der Xbox One und dem PC loslegen. Das Spiel wird ab Release, wie bei exklusiven Titeln für die Plattformen von Microsoft üblich, auch gleich im Game Pass zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Ankündigung hat Microsoft ein kurzes Video mit Spielszenen und Kommentaren der Sprecherin von Rani, Fiona Nova, veröffentlicht, das wir euch unten eingebunden haben.

Aktuell gibt es den Metroidvania-Platformer SteamWorld Dig 2 von den Entwicklern gratis auf Steam und GOG. Das Angebot läuft aber bereits heute um 19 Uhr aus. Also beeilt euch, falls ihr es noch nicht euer Eigen nennt.