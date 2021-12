The Gunk Test+

Teaser Die Macher der Steamworld-Spiele wagen einen ersten Vorstoß in 3D-Gefilde. Der Weltraumtrip punktet durch eine interessante Story, flacht in den Bereichen Gameplay und Abwechslung aber ab.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Was es mit dem Gunk auf sich hat, das ist die größte Frage für Becks und Rani.

Funky Gunk und verlorene Zivilisationen

Nicht alle Umgebungsrätsel werden mit Pflanzen gelöst, dieser Schalter lässt euch die Plattform rechts drehen.

Meister Proper mit dem Supersauger

Sobald das Viech links im Bild auf euch zustürmt, solltet ihr in Ausweichstellung gehen, sonst tut es weh.

Geringe Gegnervielfalt

Anzeige

Meinung: Dennis Hilla Die ersten Schritte auf dem unbekannten Planeten von The Gunk hatten etwas Magisches. Denn das Biotop ist wunderschön und ich wollte schon wissen, was es mit dem ekligen Schleim auf sich hat und warum er diese Naturidylle attackiert. Dazu gesellt sich die fantastische Dynamik zwischen Rani und Becks, die beiden sind einfach ein herzerwärmendes Duo. Da verkrafte ich auch, dass sich das Spiel in der sehr kurzen Spielzeit kaum weiterentwickelt und die Upgrades zwar nett, aber nie wirklich zielführend oder gar essenziell sind. Gut, bis auf die Sauger-Verbesserungen, denn teils gibt es Stellen, an denen ihr nervig viel Gunk wegsaugen müsst.



Allerdings, und das ist weitaus weniger vernachlässigbar, wirkt die Story rund um den gunkverseuchten Planeten sehr gehetzt. Das liegt daran, dass gute vier Stunden kaum reichen, um eine tiefschürfende Geschichte zu erzählen. Zusammen mit der gelegentlich etwas hakeligen Steuerung und der hinter offen wirkenden Abschnitten versteckten strengen Linearität verbauen sich die Entwickler die Möglichkeit, aus The Gunk ein Abenteuer zu machen, das begeistert. Wenn ihr aber Lust auf einen kleinen entspannten Ausflug abseits der Triple-A-Straßen habt und dazu noch Game-Pass-Abonnent seid, dann könnte Ranis Trip auf dem fremden Planeten durchaus einen Blick wert sein. Die ersten Schritte auf dem unbekannten Planeten von The Gunk hatten etwas Magisches. Denn das Biotop ist wunderschön und ich wollte schon wissen, was es mit dem ekligen Schleim auf sich hat und warum er diese Naturidylle attackiert. Dazu gesellt sich die fantastische Dynamik zwischen Rani und Becks, die beiden sind einfach ein herzerwärmendes Duo. Da verkrafte ich auch, dass sich das Spiel in der sehr kurzen Spielzeit kaum weiterentwickelt und die Upgrades zwar nett, aber nie wirklich zielführend oder gar essenziell sind. Gut, bis auf die Sauger-Verbesserungen, denn teils gibt es Stellen, an denen ihr nervig viel Gunk wegsaugen müsst.Allerdings, und das ist weitaus weniger vernachlässigbar, wirkt die Story rund um den gunkverseuchten Planeten sehr gehetzt. Das liegt daran, dass gute vier Stunden kaum reichen, um eine tiefschürfende Geschichte zu erzählen. Zusammen mit der gelegentlich etwas hakeligen Steuerung und der hinter offen wirkenden Abschnitten versteckten strengen Linearität verbauen sich die Entwickler die Möglichkeit, aus The Gunk ein Abenteuer zu machen, das begeistert. Wenn ihr aber Lust auf einen kleinen entspannten Ausflug abseits der Triple-A-Straßen habt und dazu noch Game-Pass-Abonnent seid, dann könnte Ranis Trip auf dem fremden Planeten durchaus einen Blick wert sein.

The Gunk PC XOne Xbox X

Einstieg/Bedienung Sinnige, simple Controllerbelegung

Kleine, ausreichende Tutorials Keine Schwierigkeitsgrade, insgesamt zu leicht Spieltiefe/Balance Interessante Kernstory

Inniges Verhältnis zwischen Becks und Rani als Highlight

Nützlicher Supersauger

Faszinierende Spielwelt mit kleineren Geheimnissen

Nette Umgebungsrätsel

Einige freischaltbare Updates

Gut platzierte Schnellreisepunkte

Gescannte Objekte bringen Hintergrundinfos Upgrades nie wirklich nötig

Ressourcen einzige Belohnung

Story leidet unter kurzer Spielzeit (etwa vier bis maximal fünf Stunden)

Gameplay entwickelt sich kaum weiter Grafik/Technik Schicker, ungewöhnlicher Grafikstil

Nette kleine Details Animationen nicht immer sauber

Insgesamt etwas detailarm

Kleinere Texturnachlader (Series X) Sound/Sprache Sehr gute englische Sprecher

Deutsche Textübersetzung weitestgehend gut

Nette Soundeffekte Keine deutsche Sprachausgabe Multiplayer

Nicht vorhanden 7.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalAuch wenn euch das schwedische Studio Image & Form nichts sagt, so könnten euch die Werke der Spieleschmiede durchaus geläufig sein. Denn in der Vergangenheit zeichnete das Unternehmen aus Göteborg für die-Reihe verantwortlich. Diese hatte zwar stets eine gemeinsame optische Leitlinie, mit dampfbetriebenen, wackligen Robotern. Die Genres, die Image & Form dabei aber bereiste, variierten von Titel zu Titel. Beierklärt sich von selbst, um welche Art Spiel es sich handelt. Die beiden-Teile hingegen sind waschechte Metroidvanias,ist ein Rundentakatik-Titel undein Rollenspiel mit Sammelkarten-Elementen.Nun ist mitdas neue Werk von Image & Form verfügbar und das macht so einiges anders. Am aller-offensichtlichsten dürfte sein, dass man der Traditionsmarke den Rücken gekehrt hat, Roboter werdet ihr keine zu Gesicht bekommen. Außerdem hat comic-orientierte 2D-Grafik ausgedient, stattdessen bekommt ihr ein waschechtes 3D-Action-Adventure vorgesetzt. Es hat sich also einiges getan im schwedischen Entwicklerhaus, wie immer ist bei so großen Sprüngen aber die Frage interessant, ob das Experiment gelungen ist. Um euch eine Antwort liefern zu können, habe ich den unbekannten und vollgeschleimten Planeten erkundet. Was ich dort erlebt habe und wie gut mir der Trip gefallen hat, erfahrt ihr im nachfolgenden Text und im 4K60-Testvideo.Im Zentrum der Geschichte steht der namensgebende schwarz-rote Glibber. Auf diesen treffen die Protagonistin Rani und ihre Wegbegleiterin Becks, nachdem sie mit ihrem Raumschiff auf einem Planeten landen, auf dem sie eine riesige Energiesignatur entdeckt haben. Der wollen sie natürlich auf den Grund gehen, denn ihre Entdeckung riecht nach Geld. So gar nicht nach Penunzen richt aber der Gunk, der überall verteilt ist. Außerdem gibt es an vielen Ecken und Enden Überbleibsel einer längst vergessenen Alienkultur, deren Schicksal in irgendeiner Weise mit der Pampe verbunden zu sein scheint. Wie und warum, das erfahrt ihr im Verlauf der Geschichte.Doch auch wenn ich die Kernidee der Story von The Gunk durchaus spannend fand, so war für mich das erzählerische Highlight vielmehr die Beziehung zwischen Rani und Becks. Die beiden Pleitegeier pflegen zwar eine Art freundschaftliches Verhältnis, in den Funksprüchen gibt es aber immer wieder kleine freundschaftliche Frotzeleien. Und auch Verweise auf die Vergangenheit der Damen werden immer wieder ausgebreitet. Allerdings krankt die Erzählung unter der extrem kurzen Spielzeit von nicht vier bis maximal fünf Stunden. Die Zeit reicht einfach nicht aus, um eine umfangreiche und ausgeschmückte Geschichte zu erzählen. Dadurch hatte ich öfters das Gefühl, nicht wirklich alles zu erfahren, was durchaus schade ist.Doch egal, was es mit dem Gunk nun auf sich hat, eines ist klar: Er muss weg! Glücklicherweise hat Rani eine Armprothese, in der ein Hochleistungssauger verbaut ist, der auch keine maximale Aufnahmekapazität zu haben scheint. An vielen Stellen werdet ihr also damit beschäftigt sein, den Schleim einzusaugen und so die Umgebungen zu säubern. Habt ihr einen Bereich blitzblank geputzt, freut sich die Natur und bricht wieder hervor. Diese Momente gehören mit zu den schönsten im Spiel, einfach zu sehen, wie sich die Abschnitte verändern, ist sehr interessant.Natürlich wirkt sich die Säuberung auch auf euren weiteren Fortschritt aus, denn oftmals wachsen spezielle Samen oder zuvor von Gunk-Netzen blockierte Durchgänge öffnen sich. Die erwähnten Samen könnt ihr in Energiepfützen schleudern, woraufhin riesige stabil Pflanzen aus ihnen wachsen, die als Sprungplattformen dienen. Eine andere Art von Frucht explodiert wenige Sekunden nachdem ihr sie gepflückt habt. Was ihr mit diesen tun müsst, brauche ich wohl nicht zu erklären.Durch diese Möglichkeiten könnt ihr auch kleinere optionale Gebiete in der sonst ziemlich streng linearen Welt finden. So wirklich reich belohnt werdet ihr aber nicht, meistens findet ihr nur noch mehr Ressourcen. Von diesen gibt es vier Stück und ihr nutzt sie an der Landestelle eures Raumschiffs, um Upgrades zu erwerben. Wirklich essenziell ist davon aber kaum eines, bis auf die Verstärkung eures Saugers vielleicht. Und eine Blasterkanone, mit der ihr die Samen auch von Wänden und Decken schießen und Schalter aktivieren könnt. Aber die bekommt ihr ohnehin im Storyverlauf.Auch gekämpft werden muss in The Gunk. Wobei das nun wirklich ein hochtrabender Begriff ist, denn die insgesamt drei (!) Gegnertypen stellen kaum eine Herausforderung dar. Bei einer kleinen, kugelförmigen Art reicht es aus, sie anzusaugen und anschließend weg zu schleudern. Die Turrets feuern explosive Fürchte auf euch, die ihr abfangen und zurückwerfen müsst, um sie verwundbar zu machen. Ein großer Vierbeiner stürmt hingegen auf euch zu, dem müsst ihr ausweichen und anschließend an seiner Schwachstelle auf dem Rücken saugen.Die Kämpfe bereichern The Gunk meiner Ansicht nach kein bisschen, auch, weil sie keine Herausforderung bieten. Selbst ohne Rüstungsupgrade hält Rani erstaunlich viele Treffer aus, bevor ihre Lebensenergie schwindet. Und färbt sich der Bildschirmrand doch einmal rot, so reicht es, die Gunk-Zone zu verlassen und schon heilt ihr euch. Die einzige Daseinsberechtigung, die die Monster also haben ist, dass ihr von ihnen eine der vier Ressourcen erhaltet. Aber nachdem die Upgrades wie bereits erwähnt nur bedingt spannend sind, müsst ihr die auch nicht unbedingt sammeln.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)