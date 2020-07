PM: The Gunk: Von den Machern von SteamWorld, exklusiv für Xbox (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nachdem wirEnde 2017den RiesenerfolgSteamWorldDig2 veröffentlichten, überlegten wir, wohin unser Weg gehen sollte. In den vergangenen Jahren brachte Image & Form vier clevereSteamWorldSpiele in stilisiertem 2D auf den Markt und heimste eine Reihe von Awards ein. Dochwirhatten Lust auf etwas Neues.Wir wollten uns vonDampf-inspirierten Protagonisten und der Kompatibilität für alle Plattformen lösen. Stattdessen planten wir ein explosives 3D-Erlebnis, das jedes Quäntchen an Rechenleistung ausnutzt und keine Kompromisse macht. Weil wir noch nie zuvor so ein Spiel gemacht hatten, wussten wir nicht, ob wir es schaffen.Wirbrauchteneinen neuenEntwicklungsprozess, eine neue Engine und neue Fertigkeiten. Also einen kompletten Neustart. Doch wir haben uns schon zuvor neu erfunden. Es war an der Zeit.

TheGunkwar geboren.Oder eher die Idee, die späterTheGunkwurde, denn dazwischen ist noch einiges passiert.BeiImage & Form starten wir mit einer Idee, die sich um den Kern des Gameplays dreht. Dannpassensiewir solange an, bis wir einbrillantesSpiel umdiesenKern erschaffen haben.Die erstenPrototypen von GameDirectorUlfHarteliusbeinhaltetennur ein paar Mechanikenvon TheGunk:Rennen, springen, den schleimigen Dreck vom Boden saugen und beobachten,wie die Pflanzen wachsen, nachdem man einen Fleck gereinigt hat. Es war nicht viel, aber es war enorm befriedigend. Das war dieses „Etwas“, das wir bis zur Perfektion polieren wollten.

Doch dafür mussten wir unseren innerenDrangüberwinden, das Spielfür jede Plattform kompatibel zu gestalten. Wir brauchten eine Weile um zu bemerken, dass wirnicht gleichzeitigdas Spiel perfektionieren und auf Frame-Raten achten können. Wir mussten uns entscheiden, und wirwählten die kompromisslose Variante. Schon in der Vergangenheit haben wir verzwickte Situationen gemeistert und absurde Frame-Raten aus begrenzter Hardware herausgeholt. Doch für das volle Potenzial von TheGunkbrauchtenwirmehr Rechenleistung.Alsosprachen wir mit Microsoft über die neue Hardware, an der sie tüftelten. Und nun sind wir hier: TheGunkwird exklusiv aufXbox Series Xund XboxOneerscheinen.

TheGunkist ein Spiel über zwei Freunde, die eine Truppe von Plünderern anführen. Gemeinsamreisen sie von einem Weltraumfelsen zum anderen und suchen nach Ressourcen, die sieraubenund verkaufen können. Eines Tages landen sie auf einem Planeten, der aus der Ferne tot aussieht.Tatsächlich ist eranders als alle Planeten, die sie bisher besuchten. Ein schleimiger Parasit – derGunk– bedeckt große Teile und verdirbt die sonst so lebendigePlanzen- und Tierwelt. Sie wissen, dass sie denGunkbekämpfen müssen. Nur so können sie verstehen, was passiert ist, und den sterbenden Planeten retten.Aber esentsteht eine Kluft zwischen ihnen:„Einerseits stirbt der Planet, wenn wirihn nicht retten. Andererseits geht uns das nichts an, schließlich haben wir unsere eigenen Probleme. Also wen kümmert es…oder? Müssen wir?“

Das ist die Vorgeschichte von TheGunk. Dieses Spiel hat mir schon oft Angst eingejagt. In der Vergangenheit waren wir Underdogs, die Indie-Hits produzierten. Unsere Spiele warencartoonhaftund harmlos. TheGunkbehandelt beängstigendes Zeug, schleimige Dinge und echte Konflikte.

In den nächsten Monaten haben wir noch mehr Neuigkeiten von TheGunkfür euch. Derzeit ist die Veröffentlichung aufXbox Series X, XboxOneundWindows 10 PCim September 2021 geplant.

