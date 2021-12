PC XOne Xbox X

Nach der Entlassung der langjährigen Redaktion von 4players.de mit der Begründung , das Magazin redaktionell nicht weiterzuführen zu wollen, erscheinen dort nun doch weiter Tests. Wir haben uns entschlossen, diese hier nicht aufzuführen.

In unserem Noten-Vergleich zu The Gunk führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: The Gunk

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 78

v. 100 Mir hat vor allem die Schmodder-Mechanik gefallen, denn das Erblühen der Umgebung bzw. das Freischalten von neuen Wegen war auch nach dem x-ten Mal noch ein tolles Erlebnis. Zusammen mit den anderen Elementen wie den gelungenen Minirätseln und der tollen Optik ergibt sich ein nettes kleines Abenteuer, das durch seine auffälligen Makel kein richtig großer Wurf ist. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 7.0

v. 10 Zusammen mit der gelegentlich etwas hakeligen Steuerung und der hinter offen wirkenden Abschnitten versteckten strengen Linearität verbauen sich die Entwickler die Möglichkeit, aus The Gunk ein Abenteuer zu machen, das begeistert. Wenn ihr aber Lust auf einen kleinen entspannten Ausflug abseits der Triple-A-Straßen habt und dazu noch Game-Pass-Abonnent seid, dann könnte Ranis Trip auf dem fremden Planeten durchaus einen Blick wert sein.

Durchschnittswertung 7.4 *Zuletzt überprüft: 16.12.2021, 15:05 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.