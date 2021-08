PM: Zur Feier von MLK: TIME Studios präsentiert March Through Time in Fortnite (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

“I Have a Dream.” – Ich habe einen Traum

TIME Studios präsentiert March Through Time, eine völlig neue Erfahrung, in der wir das Leben und das Vermächtnis von dem Friedensnobelpreisträger Dr. Martin Luther King, Jr., feiern.

Die immersive Reise wurde von Mitgliedern der Fortnite Creative Community entwickelt und ermöglicht euch, Dr Martin Luther Kings Rede “I Have a Dream” in voller Länge zu bezeugen.

Mit March Through Time werdet ihr fast 60 Jahre in die Vergangenheit teleportiert, um in einem kreativen Abbild von Washington, DC, mit dem Namen D.C. 36 zu landen. Diese immersive Reise wurde von Mitgliedern der Fortnite Creative Community entwickelt, um euch zu ermöglichen, die Bürgerrechtslehren von Dr. Martin Luther King direkt zu erleben.

Die Mitglieder ChaseJackman, GQUanoe, XWDFr und YU7A haben eine Erfahrung entwickelt, in der ihr nach D.C. 63 reist und dort das Lincoln Memorial und die United States National Mall erreicht, als Dr. King seine berühmte “I Have a Dream”-Rede hielt.

In der Erfahrung erhaltet ihr auch Einblick in von Museen inspirierte interessante Schaustücke oder Orte, an denen ihr Quests mit anderen Spielern gemeinsam erfüllen könnt. Diese Quests sollen auch an eine wichtige Erkenntnis im Zusammenhang mit Dr. Kings Rede in Erinnerung bringen: Wir bewegen uns vorwärts, wenn wir zusammen arbeiten.

Wenn ihr die Herausforderungen zu Dr. King und der Civil Rights Movement abschließt, schaltet ihr damit ein D.C.-63-Spray für euren Spint frei.

Inspiriert von der Arbeit der TIME und ihren Partnern – JuVee Productions, Digital Domain, V.A.L.I.S.studio und Ryot – wäre March Through Time nicht möglich gewesen ohne die Beiträge der American Family Insurance, dem DuSable Museum of African American History und dem Nachlass von Martin Luther King, Jr.

Wenn ihr mehr erfahren möchtet oder auch Informationen mit Freunden oder eurer Familie teilen möchtet, könnt ihr auf der The-March-Website der TIMEs weitere Informationen finden. Wir hoffen auch, dass Schülerinnen und Schüler auf diese Weise bedeutungsvolle Diskussionen über Bürgerrechte führen können, die über den Klassenraum hinaus in ihr privates Leben reichen.

Das Streben nach Bürgerrechten für alle ist ein Kampf, den wir auch heute noch kämpfen müssen. Dank der Bemühungen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben wir aber auch schon viele Fortschritte erleben dürfen. Wir hoffen, dass die March Through Time Erfahrung auch in unserer Community zu mehr gegenseitigem Respekt und Empathie inspiriert – unabhängig von Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung.