GDC 2023: Unreal Engine 5.2, Fortnite und das Metaversum (+Fotoserie)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS Android

Teaser Auf der Game Developers Conference 2023 in San Francisco fand nach über 1.400 Tagen wieder eine "State of Unreal"-Präsentation von Epic Games statt – mit spektakulären Features der Unreal Engine 5.2.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Foto oben zeigt einen prozedural generierten Dschungel samt Vögeln; Nebel inklusive.



Die Game Developers Conference 2023 in San Francisco ist die erste, die nach 2019 wieder komplett vor Ort abgehalten wird. Epic Games feierte dies mit der traditionellen "State of Unreal"-Präsentation. Firmengründer und CEO Tim Sweeney ließ nach einem kurzen Rückblick auf die letzten Jahre - Fall Guys! Band Camp! Fortnite! Ariana Grande! - seinen Kollegen Nick Penwarden auf die Bühne. Epics VP Engineering führte vor, wie lebensecht die Unreal Engine 5.2 Blätterwerk und Laub auf den Schirm zaubert und ließ ein Elektroauto von Rivian aus 71 Millionen Polygonen durch den Dschungel fahren, dessen Armaturenbrett im wirklichen Leben von der Unreal Engine dargestellt wird.

Schmutz, Staub und Glitzerlack auf einem Rivian-Auto mit dem Material Framework.



Material Framework

Detailaufnahmen von individuell verformten Reifen, Wasserspritzern und drei Schichten aus Glitzerlack, Schlammspritzern und Staub, für die das neue "Material Framework" verantwortlich zeichnet, sahen sehr schick aus. Szenenapplaus gab es, als Penwarden und seine Kollegen in Echtzeit den Dschungel mit prozedural generierten Elementen wie Flüssen, umgestürzten Baumstämmen und Steinen schmückte. "So könnt ihr auch Wälder, Felsen, Nebel und Vögel hinzufügen", sagte Penwarden. Und: "Den Dschungel mit einer Kantenlänge von vier Kilometern haben wir prozedural erzeugt - nur der Kern von 200 Metern mal 200 Metern entstand von Hand."



Metahuman

Chief Technology Officer Kim Libreri pries anschließend die "Metahuman"-Funktionen der Grafik-Engine. Damit lassen sich realistisch anmutende Charaktere und NPCs erzeugen - rund vier Millionen dieser künstlichen Menschen wurden bereits von über einer Millionen Entwicklern erstellt. Und dass jetzt ohne teures Performance-Capturing-Studio, wie Melina Jürgens von Ninja Theory zeigte. Sie sprach live auf der Bühne ein paar Sätze in die Kamera eines auf einem Stativ ruhenden Smartphones. Die Unreal Engine säuberte dann die Aufnahmen und wandelte sie in eine Metahuman-Animation um. Das Ganze dauerte keine Minute und war qualitativ verblüffend hochwertig. Die so gespeicherten Bewegungsabläufe und Sätze lassen sich außerdem auf beliebige digitale Akteure "überlagern", nicht nur auf Melinas zuvor erstelltes digitales Konterfei. Beeindruckend.



Methuman #1: Melina Jürgens nimmt mit dem Smartphone eine kurze Szene von sich auf.

#2: Diese Sequenz wird dann mit Metahuman-Animationsfunktionen digitalisiert.

#3: Das Ergebnis ist schon nach wenigen Minuten in der Unreal Engine 5.2 verfügbar.

#4: Die so erhaltene Animation lässt sich beliebig auf digitale Avatare übertragen.



UEFN – Unreal Editor for Fortnite

Wer Inhalte für Fortnite entwickelt, darf sich über neue Features im eingebauten Unreal Editor for Fortnite (UEFN) freuen. Damit lassen sich nicht nur Skins und Waffen, sondern komplette Inseln mit eigenen "Spielen im Spiel" entwickeln. Mit diesen verbringen nach Angaben von Saxs Persson schon jetzt 40 Prozent aller Fortnite-Fans ihre Zeit. Persson, der den Titel EVP Fortnite Ecosystem trägt, pries die neuen Zusammenarbeits-Fähigkeiten des UEFN: "Ihr könnt eine Insel auf der PS5 designen, und ein Freund auf dem PC unterstützt euch dabei." Dabei hilft nun auch eine neue Programmiersprache namens Verse. Auf einem Creator Portal dürfen die Werke dann hoch- und von anderen Spielern heruntergeladen oder gekauft werden. Denn jedes Jahr setzt Fortnite Milliarden von Dollar mit Mikrotransaktionen um. Hier öffnet Epic Games den Geldhahn und beteiligt die erfolgreichsten Hobbydesigner rückwirkend ab dem 1. März 2023 mit 40 Prozent der Nettoeinnahmen.

Unser Tipp: Frühzeitig einige Beutel "Metaversum" in den Keller legen, der Wert steigt!



Metaversum als Zukunft der Unterhaltungsbranche?

Epic-Chef Tim Sweeney sieht im Fortnite-Konzept – das für ihn das Metaversum symbolisiert – dann auch die Zukunft seiner Firma und der gesamten digitalen Unterhaltungsbranche: "Fortnite wird jeden Monat von 70 Millionen Spielern gespielt. Zusammen mit Roblox, Minecraft und anderen Plattformen sind das 600 Millionen Spieler im Monat." Damit ist das Metaversum für ihn in greifbare Nähe gerückt: "In diesem Jahrzehnt werden sich alle Anbieter digitaler Inhalte zum Metaversum verbinden." Eine mutige Aussage. Mit der Unreal Engine 5 und der ebenfalls für dieses Jahrzehnt geplanten Unreal Engine 6 will Sweeney ein offenes Metaversum ohne Absperrungen einzelner Anbieter ermöglichen. Lest zu diesem Thema auch die Metaverse-Meinungs-Kolumne von Roland Austinat.