HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wie MEGA werdet ihr sein in Fortnite Battle Royale Kapitel 4– Saison 2? Werdet ihr eure Zeit in MEGA City damit verbringen, auf den neuen Grindrails zu grinden oder auf einem Sportmotorrad durch die Straßen zu cruisen? In MEGA City gibt es viel zu entdecken, aber vergesst nicht, auch den Rest der neuen Umgebung zu bereisen: Erlebt die Kirschblüte in Steamy Springs, angelt in den Gewässern von Knotty Nets, verbessert eure Fertigkeiten bei Kenjutsu Crossing und entdeckt noch weitere Orte.

Ein brandneuer Teil der Insel wartet nur darauf, von euren Teams entdeckt zu werden!

Eine neue Stadt bringt auch neue Straßen mit, die ihr befahren könnt. Schwingt euch auf die sportliche, aerodynamische Victory Crown Rogue (auch bekannt als Rogue-Motorrad) und rast durch die Straßen von MEGA City und anderen Orten, gerne auch gemeinsam mit einem Teammitglied. Dieses Sportmotorrad bietet zwei Personen Platz und verfügt über eine enorme Beschleunigung, eine gute Kurvenlage und einen Motor, dem ein bisschen Boost nichts ausmacht. Ihr wollt lieber ein Gefährt mit vier Rädern? Dann steigt in den Nitro-Drifter und nutzt dessen Handbremse, um um die Kurven der Stadt zu driften!

Und wollt ihr die Kunst des Schwertkampfes meistern? Dann holt euch eine Kinetische Klinge und führt den kunstvollen Wegstoßenden Schlag aus. Keine Zeit für Gnade? Dann führt den zerstörerischen Sprintangriff aus.

Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, MEGA City zu durchqueren, als nur durch die Straßen. Wenn ihr eine Grindrail seht, springt doch einmal drauf und grindet um die Gebäude und um eure Gegner herum. Ihr könnt sogar beim Grinden eure Waffen nutzen!

Denkt daran: Ihr müsst nicht laut sein, um für Chaos zu sorgen. Rüstet das leise, hochpräzise und vollautomatische Schallgedämpfte Havoc-Sturmgewehr aus. Oder soll es weniger subtil sein? Auch kein Problem– schnappt euch die mächtige Havoc-Pumpgun.

In Kapitel 4– Saison 2 erwarten euch neue Realitätserweiterungen! Aktiviert Containern, um beim Verstecken Beute zu finden, Schubsaftflut, um euch noch mehr Sprintenergie zu holen, Würdevoller Abschluss, um euren Sprintangriff wieder aufzuladen, und noch mehr.

Schärft euren Sinn für Mode mit den Battle Pass-Outfits von Kapitel 4– Saison 2. Mit dem Kauf des Battle Pass von Kapitel 4– Saison 2 schaltet ihr automatisch den eleganten „Renzo der Zerstörer“ frei. Macht Fortschritt im Battle Pass, um weitere Outfits freizuschalten, darunter den Streetwear-Spezialisten „Thunder“, die leger-elegante „Hochspannung“ und mehr.

Das Outfit des Anime-Protagonisten „Eren Jäger“ wird später in der Saison zum Freischalten mit dem Battle Pass verfügbar sein!