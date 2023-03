Spiele-Zukunft: Alles meta und unreal Meinung

Teaser Laut Tim Sweeney spielen wir 2029 im Metaversum. Dies sagte er heute auf der GDC 2023: Solo- wie Multiplayer-Titel aller Plattformen, friedlich vereint in einer schönen neuen Welt. Nur, wer will das?

Auf den ersten Blick klingen die Zahlen beeindruckend: Rund 600 Millionen Spieler sind jeden Monat in den Online-Welten von Fortnite, Roblox, Minecraft und Co. unterwegs – Tendenz steigend. Eine Milliarde Menschen, also ein Achtel der Erdbevölkerung, soll sich in nicht zu ferner Zukunft regelmäßig in diese Spielwelten begeben. Tim Sweeney, CEO von Epic Games, sieht sich dadurch in seiner Vision bestätigt. Denn geht es nach ihm, so ist ein Metaversum, in dem sich alle PC- und Videospieler tummeln, in greifbarer Nähe. "Schon Ende dieses Jahrzehnts", orakelte er bei der Epic-Veranstaltung "State of Unreal" auf der Game Developers Conference 2023 in San Francisco.

Milliarden Dollar jährlich für Fortnite

Neben allerlei Neuigkeiten rund um die Unreal Engine und deren neueste Fassung 5.2, prozedural generierte Urwälder und mit dem Smartphone aufgenommene, in Minutenschnelle animierten Metahumans inklusive, bildete Fortnite einen weiteren Schwerpunkt. "Die Menschen geben jährlich Milliarden von Dollar für dessen Inhalte aus", so Tim Sweeney.



Prompt kündigt Epic als Ziel die komplette Integration der Unreal Engine in den Unreal Editor für Fortnite – kurz: UEFN – an. Großmütig reicht Epic nun rückwirkend ab dem 1. März satte 40 Prozent der Nettoeinnahmen an Hobby- und Indie-Designer weiter, die mit der integrierten Engine eigene Inhalte und "Spiele im Spiel" entwickeln. Maßzahlen für die Anteile an diesem Geldsegen seien die Beliebtheit ihrer Inseln, wie sehr und wie viele Spieler ...