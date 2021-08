Frostpunk 2 angekündigt // Erste Infos und Trailer

PC

11bit Studios hat eine Fortsetzung zum Survival-Aufbauspiel Frostpunk (im Test, Note 8.5) angekündigt. Frostpunk 2 spielt 30 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Wie der erste Render-Trailer zeigt, ist die Welt weiter im ewigen Schnee gefangen und die Menschheit versucht trotz der steten Blizzards neue Städte aufzubauen. Es ist wieder an euch, als Anführer eure Stadt auszubauen und abzuwägen, wie viel ihr euren Bewohnern mit Edikten zur Steigerung der Effektivität zumuten könnt – im Vorgänger konntet ihr etwa Kinderarbeit einführen oder Lebensmittel mit Sägemehl strecken. Eine wesentliche Neuerung wird der Wechsel von Kohle zu Öl als primäres Mittel der Wahl für Energie- und Wärmegewinnung. Frostpunk 2 vollzieht also quasi den Schritt vom Steampunk zum Dieselpunk. Das soll auch mit neuen sozialen Spannungen einhergehen.

Das Team ist bei Frostpunk 2 auf fast 70 Mitarbeiter gewachsen, was dem Nachfolger in Sachen Umfang und Verfeinerung zugute kommen soll, so Co-Director Jakub Stokalski. Der Spieler soll wieder regelmäßig vor moralische Entscheidungen gestellt werden und die Aspekte von Politik, Gesellschaft und technologischer Entwicklung sollen vielschichtiger werden.

Frostpunk 2 kann auf GOG, Steam und im Epic Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Einen Release-Termin nannte 11bit Studios noch nicht.