Frostpunk 2: Gameplay-Trailer // Zum Launch im Game Pass

Der polnische Entwickler und Publisher 11bit Studios hat einen ersten Gameplay-Trailer für das Survival-Aufbauspiel Frostpunk 2 veröffentlicht. Wie im Vorgänger müsst ihr eine Steampunk-Stadt aufbauen, obwohl nicht enden wollende Schneestürme über die Spielwelt hereingebrochen sind. Ihr müsst also wieder die Infrastruktur aufbauen, um sowohl den überlebensnotwendigen Riesenofen im Stadtzentrum am Laufen zu halten, als auch die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen, die sich bald nicht mehr nur damit zufrieden gibt, noch am Leben zu sein.

Im Trailer ist zum einen zu sehen, dass ihr nun eine noch größere Stadt errichtet und die Gebäude (sowie die Menschen darin) auch über gut sichtbare, strahlende Heizungsrohrsysteme vor Schnee und Frost schützt – im ersten Teil war noch Kohle zentrale Energiequelle, bei der Ankündigung stellte 11bit bereits in Aussicht, dass die Einführung von Öl in Frostpunk 2 eine Rolle spielt.

Zum anderen ändert sich die Art, wie ihr neue Gesetze erlasst. Im ersten Frostpunk (im Test) lag die Entscheidung bei Erlassen nur bei euch, wobei ihr zum Beispiel im Umgang mit Kindern die Wahl hattet, mit Tagesstätten die Hoffnung zu erhöhen oder Kinderarbeit für bessere Produktionsboni einzuführen, was der Hoffnung und damit eurem Rückhalt in der Bevölkerung nicht zuträglich war. Das führte aber auch dazu, dass ihr mit steigender Spielerfahrung in neuen Partien die unangenehmen Notlösungen gut vermeiden konntet. In Frostpunk 2 scheint ihr nun die Interessen mehrerer Fraktionen abwägen zu müssen (die ihre Anhänger im Zweifel zu Protesten auf der Straße anstacheln) und neue Gesetze werden in einem Senat zur Abstimmung gebracht – ohne genug Rückhalt werden eure Pläne also dort abgeschmettert. Der Survival-Ansatz mit besonderem Fokus auf die Nöte und Forderungen der Bevölkerung (und nun anscheinend auch von Interessensvertretern) und vermutlich auch wieder der Frage, was für eine Gesellschaftsform am Ende in eurer Stadt herrscht, mutet den Spielern also durchaus wieder einiges an bedrückender Stimmung zu, wie die stetigen wütenden Vorwürfe und Forderungen im Trailer vermitteln.

Frostpunk 2 soll in der ersten Jahreshälfte 2024 erscheinen und wird, wie 11bit nun ankündigte, ab Launch auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.