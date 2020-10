Frostpunk - The Board Game jetzt bei Kickstarter

PC XOne PS4

Im April 2018 haben die 11 bit Studios mit Frostpunk (im Test, Note: 8.5) eine Aufbausimulation mit einem durchaus spannenden Setting veröffentlicht. Denn "Steampunk im ewigen Eis" sieht man nun wirklich nicht alle Tage. Mit Frostpunk - The Board Game läuft aktuell eine Kickstarter-Kampagne, durch die eine Brettspielumsetzung finanziert werden soll. Oder besser gesagt bereits finanziert ist, denn die angepeilten 200.000 Euro wurden längst um ein Vielfaches überschritten.

Aktuell steht das Crowdfunding bei etwa 650.000 Euro. Verantwortlich für das Projekt zeichnet das polnische Studio Glass Canon Unplugged. Die selbsternannten Brettspiel-Spezialisten haben in der Vergangenheit bereits an This War of Mine - The Board Game mitgewirkt. Wenn ihr die Analog-Umsetzung von Frostpunk mitfinanzieren wollt, dann habt ihr noch bis zum 29. Oktober Zeit. An diesem Tag endet die Kickstarter-Kampagne.