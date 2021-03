PM: Monster Truck Championship ist ab sofort für Next-Gen-Konsolen erhältlich (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

NACON und das Entwicklerstudio TEYON geben bekannt, dass Monster Truck Championship ab heute für PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Seit dem 19. November 2020 können Spieler weltweit in Monster Truck Championship in den Genuss der extremen Fahrzeuge kommen und die Features des Spiels eigenhändig miterleben: die realistische Fahrzeugphysik, die tiefe Individualisierung der Monster Trucks und den Spielspaß. Der zunächst nur für PC, Xbox One und PlayStation®4 verfügbare Titel erschien später auf Nintendo Switch™ und ist nun auch für PlayStation®5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Die Version für die Next-Gen-Konsolen bietet dieselben Monster Truck Championship-Inhalte bei verbesserter Leistung und Grafik – Gegner werden auf den neuen Konsolen in 4K bei 60 FPS zerquetscht.

Monster Truck Championship ist bereits für PlayStation®4, Xbox One, PC und Nintendo Switch™ erhältlich und erscheint heute für PlayStation®5 und Xbox Series X|S im Handel.