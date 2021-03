PM: Monster Truck Championship für Next-Gen-Konsolen angekündigt (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und Entwicklungsstudio TEYON geben bekannt, dass Monster Truck Championship ab dem 11. März 2021 für PlayStation®5 und Xbox Series X|S im Handel erhältlich sein wird.

Monster Truck Championship ist seit 19. November 2020 für PC, Xbox One, PlayStation®4 und Nintendo Switch™ erhältlich. Die Rennsimulation sticht vor allem durch ihre realistische Fahrzeugphysik, die fortschrittliche Anpassung der Monster Trucks und den Spielspaß heraus. Jetzt können auch Besitzer von PlayStation®5 und Xbox Series X|S diese Monster auf Rädern fahren. Spieler können die Power der neuen Konsolen mit der Kraft der riesigen Trucks in Monster Truck Championship kombinieren, um ihre Gegner in 4K und 60fps zu zerschmettern – solo oder im Online-Multiplayer.

In Monster Truck Championship sitzen die Spieler am Steuer eines der 16 verfügbaren Fahrzeuge und gehen in fünf Arten von Events an den Start. Die Meisterschaften finden in 25 Stadien und Strecken verschiedener Städte der Vereinigten Staaten statt. Mit seiner realistischen Herangehensweise an das Fahren – anstatt auf Arcade Action zu setzen – gibt Monster Truck Championship den Spielern Gelegenheit an irren Rennen teilzunehmen sowie unglaubliche Stunts und Techniken am Boden und in der Luft auszuführen, indem sie die einzigartigen physikalischen Eigenschaften dieser Fahrzeuge erlernen.

Monster Truck Championship kann folgende Besonderheiten vorweisen:

Monster Truck Championship ist bereits für PlayStation®4, Xbox One, PC und Nintendo Switch™ erhältlich und erscheint am 11. März 2021 für PlayStation®5 und Xbox Series X|S im Handel.