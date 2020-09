PM: Monster Truck Championship: Vorbesteller-Bonus enthüllt (Bigben Interactive)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und TEYON enthüllen heute den Vorbesteller-Bonus von Monster Truck Championship. Der Titel wird ab 16. Oktober 2020 für PlayStation®4, Xbox One und PC sowie am 20. November 2020 für Nintendo Switch™ im Handel erhältlich sein.

Ein Video zum Vorbesteller-Bonus gibt es hier:

Jeder Spieler, der das Spiel vorbestellt, erhält das starke Patriot Pack. Dieses enthält das einzigartige Sergeant Chaos-Design und das passende Patriot-Truck-Modell.

In Monster Truck Championship sitzen Spieler am Steuer eines der 16 verfügbaren Fahrzeuge und gehen in fünf Arten von Events an den Start. In diesen Meisterschaften treten sie in 25 Stadien und Strecken in verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten an.

Mit seiner realistischen Herangehensweise an das Fahren – anstatt auf Arcade-Action zu setzen – gibt Monster Truck Championship den Spielern Gelegenheit, an irren Rennen teilzunehmen sowie unglaubliche Stunts und Techniken am Boden und in der Luft auszuführen, indem sie die einzigartigen physikalischen Eigenschaften dieser Fahrzeuge erlernen.

Monster Truck Championship erscheint am 16. Oktober 2020 für PlayStation®4, Xbox One und PC im Handel sowie am 20. November für Nintendo Switch™.