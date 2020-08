Monster Truck Championship angespielt: Simulation für Fans mit Niveau

Teaser Die riesigen umgebauten Gefährte sind schwer, schnell, laut und ihnen zuzusehen ist ein primitives Vergnügen. Entwickler Teyon will dieses Gefühl in ein Spiel fassen, das Dennis Probe fahren konnte.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalWenn ich an Monster Trucks denke, dann sind sie für mich der Inbegriff von amerikanischer Freizeitunterhaltung. Total überzüchtete Pickups und Geländewägen rasen durch Stadien und walzen dabei Schulbusse, Autos, Wohnwägen und andere Objekte über den Haufen. Doch die Blechschaden-Partys erfreuen freilich nicht nur die Mitmenschen in Trump Country, sie haben weltweit Fans.Für all jene, die selbst einmal hinters Lenkrad eines XXL-Lasters wollen hat Entwickler Teyongeschaffen. Denn auch wenn das Rennspiel dank Punktezählern und albernen Truck-Designs einen eher simplen Eindruck macht, so richtet es sich doch klar an Simulationsfans. In einer Preview-Fassung konnte ich erste Runden drehen.