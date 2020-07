PM: Monster Truck Championship: Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht (Bigben Interactive)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und Entwicklungsstudio TEYON veröffentlichen heute das erste Gameplay-Video zu Monster Truck Championship, der ersten Simulation rund um die mächtigen Monster Trucks. Das Spiel wird ab Oktober 2020 für PlayStation®4, Xbox One und PC erhältlich sein. Die Version für Nintendo Switch™ folgt später.

Monster Truck Championship ist eine besondere Simulation, in der die Spieler ins Cockpit eines gewaltigen Trucks steigen und an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen. Mit seiner realistischen Herangehensweise an das Fahren – anstatt auf Arcade Gameplay zu setzen – gibt Monster Truck Championship den Spielern Gelegenheit, unglaubliche Stunts und Techniken am Boden und in der Luft durchzuführen, indem sie die einzigartigen physikalischen Gegebenheiten dieser gewaltigen Fahrzeuge erlernen.

Monster Truck Championship hat fünf Arten von Herausforderungen im Gepäck: Rennen, in denen Spieler versuchen, nach einer Anzahl von Runden als erster von neun Fahrern die Ziellinie zu überqueren; Zeitrennen, in denen das Ziel ist, neue Bestzeiten zu erzielen; Dragster-Rennen, in denen die Fahrer auf einem schmalen Streckenabschnitt gegen einen anderen Fahrer antreten; Freistil, wo es darum geht, so viele spektakuläre Tricks wie möglich auszuführen und Zerstörung, wo die Spieler dafür belohnt werden, so viele Hindernisse wie möglich zu zerstören.

Für einen realistischeren Blickwinkel auf das Geschehen steht eine Cockpit-Kamera zur Verfügung, durch die Spieler die beeindruckende Fahrerperspektive hoch über der Strecke erleben können. Während des Ausführens von Tricks ist die Kamera so platziert, dass Spieler das Geschehen aus der besten Perspektive verfolgen – an geeigneten Stellen wird die Action zudem mit einer Zeitlupe unterstrichen.

Monster Truck Championship hat folgende Merkmale zu bieten:

Monster Truck Championship erscheint im Oktober 2020 für PlayStation®4, Xbox One und PC sowie später für Nintendo Switch™.