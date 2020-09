PM: Five Nights at Freddy’s: Security Breach erscheint für PS5 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Kinder! Wollt ihr Pizza?! Gut, die Imaginationskünstler von Fazbear Entertainment haben nämlich keine Mühen gescheut, das weltweit extremste Vergnügungszentrum für Familien zu entwickeln: Freddy Fazbears Mega Pizza Plex! Auf drei Stockwerken verteilt befindet sich die auffälligste, krasseste, heiß begehrteste und sicherste* Pizzeria im ganzen Universum. Freddy und die Band freuen sich natürlich schon sehr darauf, euch kennenzulernen! Dank der neusten Animatronic-Technologie könnt ihr sogar mit den Stars selbst Party machen. Also werdet an eurem nächsten Geburtstag dank Freddy Fazbears Mega Pizza Plex zum SUPERSTAR!

* Haftungsausschluss: Fazbear Entertainment kann nicht für die Sicherheit der Gäste garantieren.

Steel Wool Studios und ScottGames haben für das nächste Kapitel des „Five Nights at Freddy’s“-Universums erneut zusammengearbeitet.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach zeigt seinen Indie-Entwicklergeist und kombiniert ihn mit innovativer Spieltechnologie. Wir befördern die Reihe mit PlayStation 5 auf das nächste Level. Die Next-Generation-Technologie der PlayStation 5-Konsole steigert die Angst und Spannung über das zuvor Mögliche hinaus. Raytracing-Grafik in Echtzeit erhöht die visuelle Detailtreue und erweckt die Animatronics wie nie zuvor zum Leben. Mit dem eindrucksvollen 3D-Audio der PlayStation 5-Konsole kriecht die Angst aus allen Richtungen auf euch zu. Und dank der blitzschnellen SSD-Technologie gibt es keine Unterbrechungen auf eurem Schreckensweg.

Das wär‘s dann fürs Erste, aber bleibt auf dem Laufenden, denn es wird jede Menge neuer Infos zu Five Nights at Freddy’s: Security Breach geben.