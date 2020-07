The Outer Worlds: Peril on Gorgon – Details & Trailer zum ersten Story-DLC

PC Switch XOne PS4

Wie ihr bereits in unserer Übersicht zum jüngsten Xbox Games Showcase lesen könnt – dort auch weitere Infos zu den vorgestellten Spielen –, stellte Obsidian Entertainment mit Peril on Gorgon den ersten, bereits im Dezember angekündigten Download-Inhalt für das im Oktober 2019 veröffentlichte The Outer Worlds (im Test+ mit Wertung 8.0) vor.

Erscheinen wird die Erweiterung am 9. September dieses Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One – für die Switch-Fassung existiert derzeit noch keine Angabe. Der Einzelkauf kostet euch 14,99 Euro, während der Preis des Erweiterungspasses 24,99 beträgt. Letzterer umfasst sowohl Peril on Gorgon als auch Murder on Eridanos, den zweiten DLC, zu dem es bislang jedoch noch keine Informationen gibt.

Mittels der Bewegtbilder unter diesen Zeilen sowie den Screenshots in unserer Galerie erhaltet ihr erste Eindrücke von der kommenden Story-Erweiterung. Als Schauplatz dient der namensgebende Asteroid Gorgon, auf dem sich einst eine wissenschaftliche Basis befand, der inzwischen jedoch zum Unterschlupf für Ungetüme und Plünderer geworden ist.

Unter anderem trefft ihr auf neue Charaktere und lüftet „das Geheimnis hinter der plötzlichen Einstellung des Gorgon-Projekts“. In den „tückischen Schluchten“ des Asteroiden werdet ihr mit neuartigen Gegnern konfrontiert, die von der „Wissenschaft verzerrt“ wurden und denen ihr euch mit drei neuen Waffen entgegenstellen könnt.

Außerdem bietet Peril on Gorgon eine erweiterte Lore sowie die Möglichkeit zusätzlicher Anpassungen eures Spielcharakters. Unter anderem gehören dazu die Anhebung der Level-Obergrenze auf den Wert 33, weitere Perks, neue Rüstungen oder auch Varianten bestehender Ausrüstung. Anhand von Audioprotokollen könnt ihr zudem die Geheimnisse um ein fehlgeschlagenes wissenschaftliches Experiment in Erfahrung bringen.