GC20: The Outer Worlds: Peril on Gorgon: Details und Gameplay zum DLC

PC Switch XOne PS4

Zum im letzten Monat angekündigten ersten DLC zum Obsidian-RPG The Outer Worlds (Testnote 8.0) wurden im Rahmen der gamescom20 weitere Details bekannt gegeben sowie umfangreiches Gameplay-Material gezeigt.

In dem knapp 12 Minuten langen Videoclip, den ihr unterhalb dieser Zeilen findet, führt euch Game Director Carrie Patel durch eine der ersten Quests der Peril of Gorgon betitelten Erweiterung. So erhaltet ihr einen Blick auf die Außenwelt des namensgebenden Asteroiden Gorgon und lernt auch den Quest Hub "Sprat Shack" kennen, ein ehemaliges Versorgungsdepot, in dem Sublight nun eine Bar betreibt. Auch eine neue Wissenschaftswaffe wird vorgestellt: Mit dem "Pest Extermination Tool" könnt ihr Feinde zu euch heranziehen, um sie dann mit den Flammenklingen der Waffe zu bearbeiten.

Peril on Gorgon erscheint bereits am 9. September für PC (Epic und Microsoft Store), PS4 und Xbox One.