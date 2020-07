Montagmorgen-Podcast #353

Teaser Haben es unheimliche Kräfte auf die GG-Redaktion abgesehen? Wo ist Dennis abgeblieben und warum hat Jörg nicht ganz volle HP? Drauf und auf eure User-Fragen gibt der MoMoCa Antwort.

Der dieswöchige MoMoCa hat den Morgen schon deutlich verpasst und landet eher am Nachmittag. Grund dafür ist, dass Hagen schon in der Frühe einen Event-Termin hatte und Dennis nicht kommen konnte. Was mit Dennis ist und warum Jörg gerade lieber Gas gibt als zu bremsen verraten wir euch in dieser Folge. Dazu gibt es eine Ansage: Der neue Zeitraum für die Ideen-Meetings steht. Wir greifen schonmal ein wenig der PN voraus, die euch bald dazu ins Postfach flattern wird. Außerdem erfahrt ihr, welche Inhalte wir für euch diese Woche noch in der Pipeline haben, lösen eine weltverändernde Sonntagsfrage auf und beantworten eure User-Fragen. Alle Themen im Überblick: