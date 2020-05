20 Jahre Arkane Studios: Arx Fatalis für kurze Zeit gratis

Im Frühjahr 2000 nahm im französischen Lyon das Team der Arkane Studios seine Arbeit auf. 20 Jahre später hat man viel beachtete Spiele wieundveröffentlicht, ein weiteres Studio in Austin, Texas eröffnet und programmiert mittlerweile unter dem Dach von Bethesda. Grund genug, das runde Jubiläum zu feiern. In den nächsten Wochen wird es Gewinnspiele, Angebote und Interviews der Entwickler sowie kurze Dokus zur Geschichte des Studios auf Twitch geben. Zudem soll es Neuigkeiten über zukünftige Projekte, wie das derzeit in der Entwicklung befindliche, geben.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten verschenken die Geburtstagskinder ihr Erstlingswerk, das 2002 erschienene 3D-Rollenspiel Arx Fatalis. Um an das Geschenk zu kommen, müsst ihr euch lediglich bei Arkane Outsiders registrieren, den Newsletter abonnieren und den Bethesda.net-Launcher installieren. Das Angebot gilt nur noch bis Sonntag, 31.5.2020, 16 Uhr, das Spiel dürft ihr allerdings auch danach offline weiterhin spielen. Als Bonus gibt es das digitale Artbook The Art of Arkane zum Download dazu.