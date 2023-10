Heute vor... 24 Jahren: Arkane Studios

Serie von Maverick

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Die Arkane Studios sind heutzutage in der Spielbranche bekannt für ihre innovativen und immersiven Spiele, die Rollenspiel-, Action- und Stealth-Elemente miteinander verbinden. Auf die Geschichte des renommierten Entwicklers blicken wir anlässlich des heutigen 24-jährigen Firmen-Jubiläums gestrafft nochmals zurück:

Die Arkane Studios wurden am 1. Oktober 1999 in Lyon, Frankreich, von Raphaël Colantonio gegründet, der zuvor bei Electronic Arts und Infogrames als Entwickler arbeitete. Colantonios Vision, einen Nachfolger der Ultima Underworld-Serie zu entwickeln, die für ihre immersive Atmosphäre und freie Erkundung bekannt war, konnte er bei seinem Arbeitgeber Electronic Arts nicht nach seinen kreativen Vorstellungen durchsetzen. Deshalb entschied er sich, ein eigenes Spiel im Geiste von Ultima Underworld zu schaffen: Arx Fatalis.

Der Debüt-Titel der Arkane Studios erschien im Jahr 2002 für PC. Der First-Person-Dungeon-Crawler spielte komplett unter Tage und zeichnete sich unter anderem durch ein komplexes Magiesystem aus, das auf Gesten basierte. Arx Fatalis erhielt positive Kritiken für seine Atmosphäre, das Gameplay und die Story, war aber kein großer kommerzieller Erfolg. Die Entwickler von Valve wurden aber seinerzeit auf die Arkane Studios aufmerksam: Eine Zusammenarbeit erfolgte, um ein Arx Fatalis 2 auf der damaligen Source-Engine zu entwickeln.

Arkane hatte jedoch Schwierigkeiten einen Publisher zu finden, Arx Fatalis 2 wurde daher nie fertiggestellt. Schließlich landete Arkane bei Ubisoft, die ihnen vorschlugen, die Engine für ihre bekannte Might and Magic-Reihe zu verwenden. Der auf dieser Basis entwickelte 3D-Titel Dark Messiah of Might and Magic, wurde im Oktober 2006 für PC veröffentlicht, bot mehrere Spielstile und verfeinerte mit einem ausgefeilten Physik-System den Nahkampf aus Arx Fatalis, die Rollenspielelemente traten jedoch in den Hintergrund.

Colantonio zog in der Zwischenzeit von Frankreich nach Austin, Texas, um dort ein neues Studio aus der Taufe zu heben: Arkane Austin. Der erste große kommerzielle Erfolg der Arkane Studios kam im Jahr 2012 mit Dishonored. Das Stealth-Action-Adventure wurde in Zusammenarbeit beider Studios gestemmt, bot ein viktorianisches Setting und eine offene Spielwelt. Veröffentlicht wurde es von Bethesda Softworks, die im Jahr 2010 von Zenimax Media gekauft wurden. Zenimax hatte im selben Jahr die Arkane Studios übernommen und ihnen kreative Freiheit gewährt. Dishonored wurde von Kritikern und Spielern begeistert aufgenommen für sein einzigartiges Design, seine spannende Geschichte und seine vielfältigen Herangehensweisen im Spiel. Zwei Erweiterungen folgten für den mit Preisen ausgezeichneten Titel: The Knife of Dunwall und The Brigmore Witches.

2016 veröffentlichten die Arkane Studios Dishonored 2 und in 2017 Prey. Dishonored 2 war die direkte Fortsetzung des ersten Spiels. Prey war ein Reboot der gleichnamigen Serie aus dem Jahr 2006 und ein Science-Fiction-Thriller, der auf einer Raumstation spielte. Im Jahr 2017 verließ Colantonio, nach 18 Jahren als CEO und kreativer Leiter, schließlich die Arkane Studios, um eine Auszeit von der Spielebranche einzulegen. Abgelöst wurde er von Harvey Smith, der zuvor als Co-Direktor von Dishonored fungiert hatte.

Die letzten beiden Spiele der Arkane Studios sind Deathloop und Redfall. Deathloop ist ein Mix aus Egoshooter und Action-Adventure-Titel mit einem besonderen Zeitreise-Mechanismus, der im September 2021 erschienen ist und gute Bewertungen erhielt. Redfall ist ein kooperatives Vampirjagd-Spiel, das technisch zum Release im Mai 2023 einen holprigen Start hinlegte und auch sonst eher verhalten von Kritikern und Fans aufgenommen wurde.