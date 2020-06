Was ist Arkane Studios' Bestes?

PC andere

Teaser Seit über 20 Jahren entwickeln die Arkane Studios Spiele, und so manche davon tauchen weit oben in den persönlichen Hitlisten der Spieler auf. Doch welches Werk der Arkane Studios ist euer Liebling?

Keins davon gespielt. 19% Dishonored - Dis Maske des Zorns 18% Dark Messiah of Might and Magic 18% Prey 15% Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske 13% Mag deren Spiele alle nicht. 8% Arx Fatalis 7% Dishonored - Tod des Outsiders 1%

News-Update (Ergebnis):Abgesehen von den jeweils recht deutlich weit abgeschlagenen Spielen Arx Fatalis und Dishonored - Tod des Outsiders fällt die Umfrage nach dem persönlichen Favoriten unter den Spielen der Arkane Studios ziemlich knapp aus. Bei identischer Stimmenanzahl und jeweils 18 Prozent landen mit dem ersten Teil von Dishonored und Dark Messiah of Might and Magic gar zwei Titel auf Platz 1. Selbst der Abstand zum drittplatzierten Prey (15 Prozent) ist nicht allzu groß, Dishonored 2 verpasst somit nur knapp das "Siegertreppchen". Rund ein Viertel der Umfrageteilnehmer hat bislang noch keinen der Titel der Arkane Studios gespielt (19 Prozent) oder konnte bislang mit keinem davon etwas anfangen (8 Prozent).Ursprüngliche News:Den sprichwörtlichen Flaum am Skrotum haben die Arkane Studios bereits seit geraumer Zeit, denn immerhin hat das Spielestudio aus Lyon seine Teenager-Jahre längst hinter sich gelassen. Tatsächlich befindet sich der französische Entwickler nach seiner offiziellen Gründung am 1. Oktober 1999 aktuell bereits im 21. Jahr seines Bestehens. Seinen 20. Geburtstag, wenn auch leicht verspätet, begingen die Arkane Studios kürzlich in Form der kostenfreien Bereitstellung ihres Debütwerks Arx Fatalis (wir berichteten). Das 2002 zunächst exklusiv für PC veröffentlichte Action-Rollenspiel ist aber natürlich nicht das einzige Werk des Herstellers, der seit einigen Jahren auch eine Zweigstelle in Texas betreibt. Denn, von verschiedenen Beteiligungen an anderen Spielen wieeinmal abgesehen, setzten die Arkane Studios auch die Titel Dishonored - Dis Maske des Zorns (im Test: Note 8.5 ), Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (im Test: Note 9.0 ) und das stark voninspirierte Prey (im Test: Note 7.5 ) um.Doch welches dieser Spiele war eigentlich das bislang beste des Studios? Zur Wahl stellen wir indes ausschließlich Spiele, bei denen die Arkane Studios hauptverantwortlich für die Entwicklung waren, und verzichten auf die Einzelnennung von Erweiterungen wie etwazu ersten Teil von Dishonored. Als Stand-Alone-Erweiterung berücksichtigen wir jedoch. Lasst uns eure Antwort in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Verratet uns in den Kommentaren zudem genauer, weshalb dieses oder jenes Spiel euer persönlicher Favorit ist und fühlt euch frei darin, eure Meinung mit den anderen Usern sowie der Redaktion in der Kommentarsektion zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen – aufgrund des Feiertags erfolgt die Auflösung diesmal allerdings gegebenenfalls etwas später. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link