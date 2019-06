Arx Fatalis: Fan-Remake des Rollenspiels mit Unreal Engine 4 in Arbeit

Wie die Kollegen von OnlySP kürzlich berichteten, arbeitet derzeit ein Fan an einem Remake des 2002 erschienenen Rollenspiels Arx Fatalis. Das RPG war der Debüt-Titel von den Arkane Studios, die später vor allem durch die Dishonored-Serie und Prey bekannt wurden. Arx Fatalis gilt allgemeinhin als inoffizieller Nachfolger von Ultima Underworld 1+2 der legendären Spieleschmiede Origin Systems. Wie in den beiden genannten PC-Klassikern, findet die Rahmenhandlung komplett unter Tage und aus der Ego-Perspektive statt, das sind aber beileibe nicht die einzigen Gemeinsamkeiten der Titel.

Die Neuauflage des Fantasy-Rollenspiels soll mit Hilfe der aktuellen Unreal Engine 4 realisiert werden und bietet dank der DirectX12-Unterstützung auch moderne Grafik-Effekte wie Echtzeit-Raytracing und mehr. Wie das Ganze in bewegten Bildern aussieht, könnt ihr dem unter der News bereitgestellten Video entnehmen. Dieses ermöglicht euch einen ersten Vorgeschmack auf die modernisierte Optik und zeigt Spielszenen aus der menschlichen Untergrund-Stadt, die jetzt in neuem Glanz erstrahlt.

Der ehemalige Gründer der Arkane Studios (und damaliger Chef-Designer von Arx Fatalis), Ralphael Colantonio, hat sich bereits via Twitter zum Fan-Remake wie folgt geäußert:

Das ist umwerfend. Jemand arbeitet an einem Unreal-Engine-4-Remaster von Arx, meinem Baby von 2002. Damals ist das Spiel so richtig gescheitert, sogar der Publisher musste sich aus dem Geschäft zurückziehen, bevor das Spiel überhaupt in den Regalen lag. Bittersüß - das Leben steckt voller Überraschungen.