PM: Es wird modisch im neuesten ‘Behind the Stumbles’-Video von Fall Guys (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Daniel Hoang & Ash Kerins – Principal Artists:

Habt ihr euch jemals gefragt, wie die entzückenden, kunterbunten kleinen Bohnen von Fall Guys: Ultimate Knockout entstanden sind oder wie unser Entwicklerteam die besten Kostümideen umgesetzt hat? Wir freuen uns, der PlayStation-Community diese Woche die nächste Behind the Stumbles-Episode präsentieren zu können. Außerdem gibt’s einige nützliche Tipps und Tricks, wenn ihr euren eigenen Fall Guy entwerft!

Unser Art-Team hatte großen Spaß daran zu überlegen, wie weit diese kleinen Bohnen gekommen sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie einmal so ausgesehen haben?

Einige schnelle erste 3D-Modelle unseres Künstlers Alberto Hernandez, um mögliche Fall Guy-Proportionen festzulegen

Gleich am Ende des ersten Arbeitstages des Teams stolperte unser Lead Designer Joe über ein klobiges kleines Vinylspielzeug in Yeti-Form in der Nähe des Druckers, den unser Senior UI Artist entworfen hatte. Von der Form inspiriert schlug er uns das anhand der Figur direkt vor und schnell war die ungefähre Form unserer Fall Guys klar.

Aber Fall Guys wäre nicht komplett, würde es keine extravaganten, ungewöhnlichen Kostüme geben. Warum sollte man überhaupt gewinnen wollen, wenn man dabei nicht cool aussieht?!

Mit Horden anderer Spieler, die euch auf dem Bildschirm umgeben, können Muster und Kostüme nicht nur die wildesten Runway-Träume eines jeden einzelnen darstellen, sondern auch bei der Unterscheidung helfen. Es macht auch Spaß, einen Fall Guy zu entwerfen, der sowohl amüsant beim Gewinnen aussieht, aber zugleich auch super lustig bei einer Niederlage.

Seid ihr bereit es, es nun selbst zu versuchen? Wir würden gern die zahlreichen Ideen der PlayStation-Community sehen! Passenderweise veranstalten wir jeden Monat einen Make a Fall Guy-Wettbewerb, dessen Gewinner-Design im Spiel verewigt wird!

Als Hauptkünstler haben Ash und ich viel Zeit damit verbracht, verschiedene Fall Guy-Designs zu entwerfen, daher haben wir einige Tipps für euch:

1. Findet euer inneres Kind und lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Wenn ihr denkt, dass eure Idee cool und lustig ist, seid ihr vermutlich auf einem guten Weg. Ihr müsst nicht beim ersten Mal alles perfekt machen, manchmal benötigt man mehrere Versuche, bis es für einen selbst perfekt ist. Probiert ein paar Skizzen aus und werft uns dann euren Favoriten zu!

2. Sucht ÜBERALL nach Inspirationen!

Ihr habt noch keine tolle Idee? Ihr wärt überrascht, wie inspirierend die normalsten Umgebungen sein können. Gibt es Gegenstände in eurem Haushalt, die sich als lustiges oder verrücktes Outfit eignen würden? Vielleicht etwas Essbares aus eurem Kühlschrank oder Vorratsschrank? Gibt es ein Fenster, aus dem ihr hinaus schauen könnt?

Manchmal sind es die einfachsten Sachen, die sich in die verrücktesten Dinge umwandeln lassen und plötzlich aufregend und lächerlich werden. Das Universum ist voller Zutaten – schnappt sie euch und probiert euch aus.

3. Vereinfachung ist der Schlüssel!

Fall Guys sind sehr klein und Details könnten dann völlig untergehen. Wie weit lässt sich euer Design vereinfachen? Zoomt am Besten heraus und versucht, euer Design von gewisser Entfernung aus zu zeichnen. So findet ihr heraus, was die wichtigsten Elemente eures Designs sind, Nun versteckt die obere Hälfte eures Entwurfs für einen kurzen Augenblick: Lässt sich allein von der Unterseite aus erahnen, welches Kostüm es darstellen soll?

4. Strahlt hell und seid mutig!

Die Welt von Fall Guys ist voller strahlender Farben des Regenbogens und witzigen Texturen. Sogar die Pasteltönne haben wir voll ausgereizt, um die Welt erstrahlen zu lassen. Schatten ist nicht alles. Welche Farbkombinationen, Muster oder Texturen könnt ihr eurem Fall Guy hinzufügen, damit es spannend wird?

5. Fragt euch selbst: Auf eurem weg zum ultimativen Sieg oder der glorreichen Niederlage: Welches Kostüm sollte EUER Fall Guy tragen?

Wir würden Lügen zu behaupten, dass wir nicht zahlreiche Kostümideen aus dem Team hätten, die ihre individuellen Vorlieben darstellen. Wer Fall Guys auf der PAC gesehen hat weiß vielleicht, dass einer der Fall Guys Quackers hieß – das liegt daran, dass unser Designer Joseph Enten total cool findet. Wenn ihr also im Spiel irgendwo Enten entdeckt, wisst ihr nun, dass sie von ihm stammen.

Egal, ob ihr aus Dingen in eurem Vorgarten arbeitet oder mit Photoshop eine exakte Skulptur erschafft: Wir sind gespannt, was ihr uns präsentiert!

Wir können es kaum erwarten, euch mehr zu Fall Guys: Ultimate Knockout zu erzählen, wenn wir dem Release auf PS4 im Sommer näher kommen. Schnappt euch einen Sitz im Hypetrain und seid bereit für unser nächstes Behind the Stumbles-Video, das euch einen Blick hinter den Vorhang der Entwickler werfen lässt.