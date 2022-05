PM: Fall Guys erscheint für PS5, wird kostenlos, erhält neue Modi und mehr (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Ganz recht, Fall Guys wird ab dem 21. Juni kostenlos und zusätzlich plattformübergreifend spielbar sein. Darüber hinaus erscheint eine neue PS5-Version, damit die hektische Bohnen-Action noch weiter verbessert wird.

Bevor wir jedoch tiefer in die Neuerungen eintauchen, möchten wir einen Blick auf den Anfang werfen … Könnt ihr euch vorstellen, dass wir Fall Guys im August 2020 veröffentlicht haben? In diesen zwei Jahren hat sich viel getan – mitunter gab es großartige Zusammenarbeiten und große Updates, die das Spiel verändert haben. Ich glaube, dass der Trupp-Modus die bisher größte Verbesserung des Spiels ist. Er fühlt sich wie eine komplett frische Herangehensweise an, das Spiel mit einer Gruppe zu spielen, ohne dass man ständig neustarten muss, weil jemand aus dem Entwicklerteam in der ersten Runde ausgeschaltet wurde (Ich nenne hier keine Namen). Es fühlt sich einfach großartig an, die Freude am Spiel mit Freunden zu teilen, die zuschauen können!

Der 1. Geburtstag von Fall Guys war ein sehr spezieller Moment für uns. Dass sich überhaupt jemand für unser albernes Hindernisparcoursspiel mit Bohnenfiguren interessiert hat, war eine unglaubliche Ehre, aber dass es dafür eine engagierte, leidenschaftliche Community gibt, die ein Jahr voller Erfolge mit uns und Fall Guys feiert, ist etwas ganz anderes. Die Entwicklung verläuft nie reibungslos, aber ich bin unglaublich stolz darauf, wie das Team das Spiel seit der Veröffentlichung aufrechterhalten und verbessert hat.

Es wird keine PlayStaion Plus Mitgliedschaft benötigt, um Online zu spielen.

Wie lange habt ihr Zeit? Wir haben so viele neue Funktionen, Hindernisse, Runden und mehr, die in dieser neuen Saison zu Fall Guys hinzugefügt werden.

Meine liebste Neuerung im Spiel sind auf jeden Fall die Blast Balls! Als Design-Team haben wir nach neuen Wegen gesucht, um die finalen Runden so zu gestalten, dass die Spieler mehr Möglichkeiten haben, aufeinander loszugehen und trotzdem ein paar intelligente Spielzüge in ihrer Hinterhand haben können. Blast Balls erreichen genau das und bleiben dabei dem Kern von Fall Guys treu. Sie sind witzig, basieren auf physikalischen Grundsätzen und eignen sich perfekt für die Erstellung von Highlight-Videos.

Wir haben auch einige fantastische Runden hinzugefügt, von denen eine Hex-a-Ring ist. Im Grunde genommen ist es eine Version von „Weggehext“, die auf einer sich drehenden Röhre gespielt wird. Ihr müsst euch durch die verschiedenen Schichten der Kacheln bewegen, ohne vom rotierenden Boden zu fallen und im Schleim zu landen! Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass viele aus unserem Team gut in dieser Runde sind, aber ich kann es kaum erwarten, die Highlights der Community zu sehen, wenn sie es ausprobieren können.

Wir haben einige absolut wilde Zusammenarbeiten geplant und können es kaum erwarten, bis alle loslegen und es selbst ausprobieren! Weitere Neuigkeiten und Hinweise auf kommende Zusammenarbeiten findet ihr auf unseren sozialen Kanälen.

Ich kann euch unmöglich ALLE neuen Funktionen der kommenden Saison verraten, aber ich freue mich schon sehr darauf, euch einige der fantastischen technischen Merkmale der PS5-Konsole vorzustellen.

Wir freuen uns sehr darauf, Fall Guys für PS5-Spieler mit einigen großartigen Funktionen auszustatten.

Zunächst freut es uns, sagen zu können, dass wir eine verbesserte Physiksimulation und native 4K-Inhalte verwenden werden. Das bedeutet, dass Fall Guys ab dem 21. Juni auf PS5 eine gestochen scharfe 4K-Auflösung bei 60 FPS erreichen wird. Das ist ein großer Schritt für uns. Stellt euch mal vor, dass jedes bunte Kostüm plötzlich in einer 4K-Auflösung daherkommt – einfach bohntastisch!

Das Tonicteam hat einige lustige Spielereien mit der Haptik des DualSense Wireless-Controllers ausprobiert, um die das Spiel in der Zukunft erweitert wird. Dan Parkes (einer unserer Audio-Ingenieure) hat diese schöne Funktion eingebaut, durch die der Controller anfängt zu vibrieren, wenn ihr euch der Krone nähert. Es ist subtil, trägt aber zur Spannung bei, wenn ihr die letzten Meter der Bergspitze oder des Tempelyrinths erreicht.

Wir haben auch am direkten Zugriff für Fall Guys auf PS5 gearbeitet. Im Wesentlichen bedeutet das, dass bestimmte Teile des Menüs von Fall Guys mit schnellen Aufgaben verbunden wurden. Dadurch könnt ihr vom Startmenü direkt in die Modi „Hauptprogramm“, „Duo-Trupps“, „Trio-Trupps“ und „Trupp-Show“ wechseln. Aber keine Sorge. Ihr werdet erst dann ins Spiel fallen, wenn ihr bestätigt, dass ihr in die Spielersuche geladen werden wollt.

Als Zeichen unseres Danks kann jeder, der Fall Guys vor dem 21. Juni heruntergeladen und gespielt hat, einige besondere Belohnungen erhalten. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber ein kleiner Pinguin hat mir erzählt, dass ein gewisser Veggie Dog (Vegetarischer Hotdog) und ein Feisty Dwarf (Streitsüchtiger Zwerg) dabei sind …

Außerdem haben wir eine Kampagne zur Vorregistrierung, bei der wir hoffen, mit der Community einige coole Belohnungen freizuschalten.

Es war eine wilde Fahrt, aber ich freue mich, dass so viele neue Spielerinnen und Spieler den Blunderdome zum Start von Fall Guys: Free for All ab dem 21. Juni betreten.

Vielen Dank an alle, die uns auf unserem Weg mit Fall Guys begleitet haben. Zu sehen, wie enorm die Community gewachsen ist und das Spiel unterstützt hat, war außerordentlich bereichernd. Dieses alberne Bohnenspiel ist eine Herzensangelegenheit für uns und wir freuen uns alle sehr darauf, es mit dem Rest der Welt zu teilen.

Wir sehen uns im Blunderdome!