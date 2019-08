GC19: The Fall Guys angespielt - 100 Bekloppte kämpfen um den Sieg

PC PS4

Level-Parcours mit bis zu 100 Spielern online, die spaßiger kaum sein könnten. Der Indie-Titel von Devoler Digital zählt zu den Highlights des ersten Gamescom-Tags.

Drei Levels waren es bloß, die ich beim US-Indie-Publisher Devolver Digital anspielen konnte. Doch auch nach dem x-ten Durchgang inhatte ich noch genau das, was ich von einem guten Titel erwarte. Fette Grafik? Eine komplexe Spielmechanik? Ja womöglich sogar eine gute Story? Nee, gar nichts davon, sondern Spielspaß pur.100^ der sogenannten Fall Guys treten in den Levels gegeneinander an. Die Arenen haben Minispielcharakter. Mal rennt die hundertköpfige, an gefärbte Minzdragés erinnernde Horde einfach bloß auf den Zielpunkt zu und muss dabei Tore durchqueren. Manche sind undurchdringlich und zwingen mich, ein anderes zu wählen. Wer clever ist, beobachtet die anderen, notfalls von einer durchaus gut agierenden KI gesteuerten Gegner zu beobachten, schaut, ob die Wand durchbrochen werden kann und folgt, um im finalen Abschnitt dann doch mal das Risiko einzugehen, als erster den Durchgang auf seine Durchlässigkeit hin zu überprüfen.Andere der Levels, die auf Wunsch der Entwickler generell nie eine freie Kameradrehung erlauben, versetzen mich und meine Gegenspieler, lediglich drei echte Spieler auf der Messe, der Plan ist jedoch wirklich, online bis zu 100 möglich zu machen, in ein kleines Areal mit Schrägen und rotierenden Hämmern, die mich bei falschen Bewegungen in die Tiefe stürzen. Ziel ist hier, einen von nur fünf virtuellen Schwänzen an meinem Dragée zu tragen, in dem Moment, wo der zweiminütige Timer abläuft. Ungeachtet des überschaubaren Drucks der KI-Gegner will ich immer einen haben, kann aber auch versuchen, einfach erst in allerletzter Sekunde loszulegen, und den Schweif dann bis Erreichen der Null an meinem Allerwertesten zu tragen.Zweimal habe ich es nicht geschafft, aber umso motivierter war ich, es beim dritten Mal endlich auf die Reihe zu kriegen. Denn nur dann dürfte ich am dritten und letzten Parcours teilnehmen. Es ist ein kleines Hindernisrennen, bei dem wir Objekte auch gemeinsam mit den Gegner verschieben, wie einen Fallbaum. Stachelige Bälle kullern kreuz und quer über die Piste, werfen meine Figur bei Treffern um und kosten wertvolle Zeit.Am Ende gelingt mir dennoch der Sieg, da einzelne andere den Sprung zur finalen Krone nicht schaffen, an der man sich per Trigger festhalten muss. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben; aber das „innerliche 'Yes'“ hatten im finalen Level des Messedemo von The Fall Guys durchaus Ansätze des Yes bei einem Bosssieg in Dark Souls. Simple Idee, einfache Steuerung, aber im Zweifel auch im wer weiß wievielten Durchgang gut; das würde ich nach den bisherigen Eindrücken von The Fall Guys sofort behaupten. Das Ding will ich spielen und kann mir jetzt schon vorstellen, wie viel genialer dieses Ding ist, wenn es mehr echte Gegenspieler sind als auf der gamescom. Kriegt man die 100 auch nur halbwegs voll, muss das Ding eine Gaudi sein, die ich mir in meinen kühnsten Spielspaßträumen kaum ausmalen kann.Autor: Benjamin Braun