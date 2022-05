Fall Guys: Ab 21. Juni Free-to-Play, auf PS5, Xbox und Switch

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Ursprünglich wurde der kurzzeitige Battle-Royale-Hit Fall Guys - Ultimate Knockout (im Test, Note: 8.5) im August 2020 für PS4 und PC veröffentlicht. Wie Entwickler Mediatonic nun bekannt gegeben hat, wird das Spiel in nicht allzu ferner Zukunft auf ein Free-to-Play-Modell umschwenken. Genauer gesagt ist der 21. Juni 2022 als Stichtag angegeben.

Doch an diesem Tag wird das Spiel nicht nur mit einem neuen Geschäftsmodell bedacht. Außerdem erscheinen die von vielen Spielern lange erwarteten Version für Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 und die Nintendo Switch. Außerdem wird die Steam-Version nicht mehr zum Kauf bereit stehen und das Spiel wechselt in den Epic Games Store. Das bringt aber auch Vorteile mit sich, und zwar könnt ihr nach einer Verknüpfung mit eurem Epic-Account auf Cross-Play und Cross-Progress zurückgreifen.