Fall Guys: Multiplayer-Event mit der Community

Aktion: Weihnachtsaktion 2021 [beendet] 23085€ 22000 Max Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen.

Teaser Sonst kann es in Fall Guys nur einen geben, doch Hagen, Dennis und die Community machen die Chaos-Gaudi zum Teamsport. Hier sehen Premiumenten und Unterstützer der Weihnachtsaktion die Highlights.

Mit euerer Unterstützung der Weihnachtsaktion 2021 habt ihr ein Multiplayer-Event mit der Redaktion als Dankeschön-Inhalt ermöglicht. Und so kam es, dass sich am 22. September Hagen und Dennis mit zwölf Usern inbalgten. Hier sehen nun alle Unterstützer der Aktion und GG-Abonnenten die Highlights des chaotischen Abends.Wer den Hype um Fall Guys ganz verpasst haben sollte: Ähnlich wie in der Spielshow Takeshi's Castle müssen oft die Teilnehmer durch seltsame Parcoure spurten oder andere Mini-Aufgaben erledigen. Wer nicht rechtzeitig ins Ziel kommt oder anderweitig die Aufgabe verfehlt, fliegt raus, bis am Ende in der Finalrunde nur noch ein Sieger steht. Beträchtliche Hindernisse dabei sind viele Gemeinheiten in den Arenen und die Steuerung mit fieser Masseträgheit.Doch für das Community-Event entschlossen wir uns, per Zufallsprinzip zwei Teams zu bilden, die zusammenarbeiten oder zumindest den Mitgliedern der eigenen Mannschaft mit Anfeuerungen beistehen. Das blaue Team unter Dennis bestand ausund. Captain Hagen stand dem rosa Team mitundvor.Viel Spaß beim Anschauen!