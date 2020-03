Zankstelle Vol. 43: Schwere Spiele - Wer tut sich das an?

PC Switch 360 PS3 Wii 3DS andere

Karneval in Düsseldorf? Ein Liebesfilm mit einem langhaarigen Fünfzehnjährigen in der Hauptrolle? Von der Redaktion gesungene Weihnachtslieder? Oder gar freiwillig Getting over it spielen? Kölsch trinken? Eiskunstlauf oder Formel Eins im Fernsehen anschauen? Eine Twitter-Diskussion Pro und Contra Brustrasur? Romane von Diana Gabaldon? Oder gar von Stephenie Meyer? Ihr seht schon: Das Thema "Wer tut sich das an?" bietet einen bunten Strauss an Diskussions-Möglichkeiten über viele viele Stunden hinweg.

Daher bieten euch die Jungs von der Zankstelle in diesem hoffentlich ersten Teil ihrer neuen Schwerpunktreihe erst einmal einen Einblick in ihr Seelenleben, wenn es um schwere Spiele geht. Wenn ich wüsste, wie ich hier eine Abstimmung einbauen könnte, könntet ihr für die nächste Folge zwischen Brustrasur und Kölsch trinken wählen. Nun, vielleicht in den Kommentaren...

Hendrik, John und Jonas haben trotz des eingeschränkten Themas Stoff für knapp zwei Stunden lockerer Plauderei gefunden: Was macht ein schweres Spiel aus? Gibt es einen Punkt, an dem ihr aufgebt? Und warum finden alle anderen etwas schwer, das Hendrik mit verbundenen Augen durchspielt? Die Antwort findet ihr hier. Hinter dieser verschlossenen Tür. Der gepanzerten, großen Tür mit dem Burggraben und den zweihundert schwer bewaffneten Wachen davor. Und den fünf Drachen, die über euch kreisen. Wo wollt ihr denn hin? Halt!

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud.